Завершился первый этап Московского областного проекта «Театральный поединок»

Завершился первый этап осенней серии игр Московского областного проекта «Театральный поединок», который реализуется при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
В сентябре в рамках образовательной части проекта прошли мастер-классы в коллективах-участниках. В октябре в конкурсной программе 16 молодежных театральных коллективов состязались в мастерстве актерской импровизации за право выхода в 1/4 финала.
Победителями первого этапа осенней серии стали команды:
- «Сказка» (г.о. Серебряные Пруды);
- «Коляда» (г.о Шатура);
- «Новое поколение» (г.о. Руза);
- «Импульс» (г.о. Балашиха);
- «СемьЯ» (г.о. Долгопрудный);
- «Колесо» (г.о. Дмитров);
- «ЧересЧУР» (г.о. Серпухов);
- «Театр Подмастерья» (г.о. Подольск);
12, 13, 19 и 20 ноября в Дмитрове, Дедовске, Лосино-Петровском и Коломне состоятся поединки четвертьфинала.
Параллельно с импровизационными состязаниями в ноябре продолжится образовательная часть проекта, в которой примут участие все 32 коллектива. Всего в проекте участвуют более 500 юных актеров из 29 городов Подмосковья.
Финал пройдет 3 декабря на Большой сцене Московского Губернского театра.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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