Завершился первый этап Московского областного проекта «Театральный поединок»

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Завершился первый этап осенней серии игр Московского областного проекта «Театральный поединок», который реализуется при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

В сентябре в рамках образовательной части проекта прошли мастер-классы в коллективах-участниках. В октябре в конкурсной программе 16 молодежных театральных коллективов состязались в мастерстве актерской импровизации за право выхода в 1/4 финала.

Победителями первого этапа осенней серии стали команды:

  • «Сказка» (г.о. Серебряные Пруды);
  • «Коляда» (г.о Шатура);
  • «Новое поколение» (г.о. Руза);
  • «Импульс» (г.о. Балашиха);
  • «СемьЯ» (г.о. Долгопрудный);
  • «Колесо» (г.о. Дмитров);
  • «ЧересЧУР» (г.о. Серпухов);
  • «Театр Подмастерья» (г.о. Подольск);

12, 13, 19 и 20 ноября в Дмитрове, Дедовске, Лосино-Петровском и Коломне состоятся поединки четвертьфинала.

Параллельно с импровизационными состязаниями в ноябре продолжится образовательная часть проекта, в которой примут участие все 32 коллектива. Всего в проекте участвуют более 500 юных актеров из 29 городов Подмосковья.

Финал пройдет 3 декабря на Большой сцене Московского Губернского театра.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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