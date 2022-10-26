Завершился первый этап Московского областного проекта «Театральный поединок»

Завершился первый этап осенней серии игр Московского областного проекта «Театральный поединок», который реализуется при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

В сентябре в рамках образовательной части проекта прошли мастер-классы в коллективах-участниках. В октябре в конкурсной программе 16 молодежных театральных коллективов состязались в мастерстве актерской импровизации за право выхода в 1/4 финала.

Победителями первого этапа осенней серии стали команды:

«Сказка» (г.о. Серебряные Пруды);

«Коляда» (г.о Шатура);

«Новое поколение» (г.о. Руза);

«Импульс» (г.о. Балашиха);

«СемьЯ» (г.о. Долгопрудный);

«Колесо» (г.о. Дмитров);

«ЧересЧУР» (г.о. Серпухов);

«Театр Подмастерья» (г.о. Подольск);

12, 13, 19 и 20 ноября в Дмитрове, Дедовске, Лосино-Петровском и Коломне состоятся поединки четвертьфинала.

Параллельно с импровизационными состязаниями в ноябре продолжится образовательная часть проекта, в которой примут участие все 32 коллектива. Всего в проекте участвуют более 500 юных актеров из 29 городов Подмосковья.

Финал пройдет 3 декабря на Большой сцене Московского Губернского театра.

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