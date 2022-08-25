На фестивале Русского географического общества отметили День Якутии

21 августа в Москве в рамках юбилейного V Фестиваля Русского географического общества прошел День Якутии. Посетители фестиваля получили возможность ознакомиться с традиционной и современной культурой республики, оценить ее самобытность и притягательность.

Праздничный день начался с показа художественного фильма «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой – обладателя ряда наград российских и международных кинофестивалей.

В полдень всех гостей праздника поздравили Андрей Федотов, постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ и Сергей Корлыханов, заместитель исполнительного директора Русского географического общества.

«Фестиваль, который длится 11 дней и проходит в самом центре Москвы, конечно, не мог обойтись без уникальной экспозиции самого большого российского региона, без тех путешественников, которые представляют республику, без тех проектов, которые мы совместно реализуем. Прямо сейчас наши исследователи при поддержке Министерства обороны РФ проводят в Якутии экспедицию по сохранению наследия легендарной трассы АлСиб, по изучению аэродромов военных лет, по идентификации артефактов», — сказал Сергей Корлыханов. Он поблагодарил республику за насыщенную и яркую программу с познавательными мастер-классами и лекциями, которые доступны всем посетителям фестиваля и выразил уверенность в том, что РГО и республика будут и дальше активно развивать сотрудничество.

По оценке Андрея Федотова, среди множества совместных проектов РГО и республики, особо следует выделить «Пути великих свершений: от московского царства к великой Российской державе» —цикл экспедиций по маршрутам, которыми проходили первопроходцы в XVIIвеке, присоединяя земли на северо-востоке страны. «Россия, как государство, сложилось в результате этих географических открытий и освоения новых земель — дальневосточных, сибирских, американских. И Якутск занимал особое место в организации этих походов, был и опорной базой, и местом старта большинства из них», — сказал постпред. По его мнению, знание родной страны – основа настоящего патриотизма: «Только зная свою историю, свои корни, человек может по-настоящему любить свою землю, свой народ, свою малую родину и большую страну».

Одним из самых ярких проектов, реализованных республикой совместно с РГО в последнее время, стал уже знаменитый конный переход «От Полюса холода до Белокаменной» – самый длинный в истории России. Его участник, коневод Дугуйдан Винокуров передал в музей РГО седло, в котором преодолел весь путь: 11 тысяч км, 17 регионов и 7 часовых поясов. Теперь седло станет экспонатом, который увековечит сложнейший маршрут.

Главной изюминкой Дня Якутии в Москве стал большой концерт на главной сцене парка «Зарядье», посвященный 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 100 – летию образования Якутской АССР. В самом сердце столицы звучали голоса звезд российской и якутской эстрады и звуки хомуса. Зрители увидели дефиле нарядов и меховых изделий от победителя всероссийского конкурса «Этно-Эрато» Алены Zima, а на большом видеоэкране сменяли друг друга якутские пейзажи.

В течение дня около 15 тысяч человек прошло через амфитеатр. А в завершение праздничного дня прямо на зеленом лугу парка «Зарядье» состоялся всенародный Осуохай, в котором приняло участие более тысячи человек.

Напомним, Фестиваль РГО стартовал 18 августа в московском парке «Зарядье». Одна из центральных его тем – природные красоты и богатство культур регионов России. Экспозиция Республики Саха находится в высокой белой урасе. Внутри расположилась выставка, посвященная якутской лошади и традициям коневодства, аутентичной упряжи и конским убранствам, а также ископаемым лошадям эпохи плейстоцена. В дни Фестиваля РГО якутяне организуют для гостей фестиваля мастер-классы по плетению из конского волоса, игре на хомусе, а также – о лекции о роли якутской лошади в культуре и жизненном цикле народа саха, о туризме и путешествиях по Якутии.

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