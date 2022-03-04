РГБ приглашает всех поклонников классической музыки на концерт «Barocco Primavera»

11 марта 2022 года в конференц-зале Российской государственной библиотеки пройдет весенний концерт барочной музыки. В исполнении оркестра исторических инструментов Pratum Integrum прозвучат произведения европейских композиторов XVIII века.

Гости смогут сравнить concerto grosso Арканджело Корелли и его ученика Франческо Саверио Джеминиани, в которых концертирующие инструменты непрестанно ведут диалог с основным оркестровым массивом.

Эта пьеса настолько захватывает яркой образностью содержания, что в романтическую эпоху её прочно связали с образом покинутой Дидоны. Соната предстанет в версии для скрипки, струнных и клавесина, созданной в 1751 году французом Шарлем-Анри де Бленвилем (солист — Сергей Фильченко, барочная скрипка). Кроме того, в виртуозном ре-минорном концерте Антонио Вивальди гости услышат солирующую барочную виолончель (солист — Павел Сербин).

С комментариями выступит музыковед Ольга Белецкая, кандидат искусствоведения, менеджер оркестра Pratum Integrum. Она расскажет о жанрах, представленных в программе, об итальянской композиторской школе конца XVII — первой половины XVIII века и о Георге Филиппе Телемане, излюбленном композиторе Pratum Integrum, чья музыка стала своего рода визитной карточкой коллектива.

Начало в 19.00.

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