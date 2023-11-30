женский мир островского

В зале Государственной академической капеллы состоялась премьера литературно-музыкального проекта «О чём говорят женщины. Русский мир героинь Островского» – парад знаменитых героинь произведений Александра Островского.

Проект, реализованный с использованием гранта ООГО «Российский фонд культуры», приурочен к 200-летию великого русского драматурга Александра Николаевича Островского.

Постановка «О чём говорят женщины. Русский мир героинь Островского» показывает жизнь России XIX века глазами женщины. Именно они всегда становились центральными персонажами пьес Островского и формировали окружающую действительность своими действиями и желаниями. Женские образы в проекте представлены купчихами, мамочками, актрисами провинциального театра, бесприданницами, девушками с характером и сказочными существами. Эти характеры, выхватывая их из московского и приволжского быта, и запечатлел в своих произведениях великий драматург.

Героинь пьес «Воевода», «Женитьба Бальзаминова», «Волки и овцы», «Бесприданница», «Снегурочка» представили артистки ведущих петербургских театров: заслуженная артистка России Светлана Письмиченко, актриса театр им. Ленсовета Римма Саркисян, актриса театра «Русская антреприза им. Андрея Миронова» Татьяна Захарова, актриса театра «Суббота» Снежана Соколова и актрисы театра-фестиваля «Балтийский дом» Елена Сохацкая и Наталья Парашкина.

Творчество Островского имело большое влияние на русских композиторов, поэтому создатели проекта уделили большое внимание его музыкальной части. В исполнении симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело Санкт-Петербургского Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина и солистов театра Анны Викулиной, Людмилы Федоровой, Елизаветы Михайловой, Анастасии Самариной, Дмитрия Григорьева-Кана, Егора Олесиюка и Тигрия Бажакина звучат не только композиции из опер Чайковского, Римского-Корсакова, Френкеля, но и музыка к фильмам по пьесам Островского современных российских композиторов.