Жители Татарстана первыми увидят арт-объекты выставки «Искусство быть: запредельно близко»

Художники через арт-объекты расскажут о том, что их волнует сейчас больше всего в рамках инклюзивной культуры. Свияжск можно будет исследовать с помощью зин-карт.

Выставка «Искусство быть: запредельно близко» откроет двери для посетителей 10 сентября в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск». Жители Татарстана смогут первыми увидеть лучшие арт-объекты страны, отобранные экспертами благотворительного фонда «Гольфстрим». Инклюзивная выставка современного искусства «Искусство быть: запредельно близко» в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» пройдет с 10 сентября по 13 ноября 2022 года.

«Каждый художественный проект, представленный на выставке, фокусирует внимание зрителя на разном опыте восприятия действительности и знакомит со способами стать чуть ближе к миру другого человека. Работы художников имеют разные основания: исключительно исследовательские проекты соседствуют здесь с личными историями авторов, а философские идеи переплетаются с бытовыми практиками и ритуалами», — комментирует куратор выставки «Искусство быть» Алиса.

В Свияжске будут представлены 6 работ художников проекта, прошедших Арт-резиденцию:

Дарья Яковишина «Отражение ускользающего времени»

Для каждого человека время протекает по-своему. Эта инсталляция – его отражение. Что это? Застывшие блики на водной глади или отпечатки на песчаном дне, бездонный колодец со своими тайнами и бесконечной игрой отражений или поверхность Луны, оказавшейся вдруг так близко.

Автор предлагает стать соавторами проекта, проводя пальцами по рельефу. Переплетающиеся рисунки, созданные зрителями в рамках выставки, превратятся в многоголосие образов, запечатленных во времени.

Анастасия Ковалева «Без названия»

«Другой» всегда лежит за границами нашего познания. Другой – проекцией наших знаний, мыслей и идей, за границами которой лежит мир всецело недоступный нашему восприятию. Перед вами наглядный пример процесса восприятия: ведь объекты так часто сокрыты, непонятны, конечны, что мы не успеваем, не можем или просто не в силах разглядеть, что перед нами.

Арт-группа Хочу Быть Соковым «Сигнальный экземпляр»

Сигнальным экземпляром называют первый, пробный экземпляр книги, журнала или любого другого издания, которое направляется в издательство как образец тиража для утверждения. «Текст» и «текстиль» происходят от латинского «textus» (лат.) – ткань. В основе обоих – сплетение: букв или нитей.

На выставке представлен «Сигнальный экземпляр»-разговорник арт-резиденции «Искусство быть», реализованной для художников в июне 2021 года. Здесь обозначены слова, фразы, обрывки предложений, которые чаще всего проявлялись в разговоре участников. Они позволяют, с позиции наблюдателя, очертить темы, волнующие сегодня художественное сообщество в рамках инклюзивной культуры.

Валентина Андреева «Ткань слуха»

В основе проекта лежит личная история слабослышащей художницы. Ткань слуха – это разговор о восприятии звука слабослышащим человеком: метафора ограничений, искажений, недоговоренности и неприятия своих особенностей. «Прорези ткани слуха», в которых пропадает часть аудиоинформации, ненадежное, зыбкое переплетение заставляет слабослышащего человека сомневаться в достоверности воспринимаемой им звуковой картины мира.

Сплетенные вручную шелковые полосы становятся большим полотном, движение которого позволяет прорываться свету и воздуху: но лишь отрывками, частями, с упущениями.

Яна Васильева «Остров камней и равновесия»

«Остров камней и равновесия» – тактильная и интерактивная инсталляция – место встречи, направленное на сотворение связей, отсылающее к саду камней из дома художницы и сосуществованию самовыражения, свободы мысли и равенства. Зритель сможет вступить во взаимодействие – беспрепятственно менять места жительства скульптур и камней. Через игру и своего рода медитативную практику выстраивать внутри собственную утопию, в которую при желании можно вовлечь окружающих или стать частью построения мира соседа. Работа увлекает в поле очерченных образов, окрашенных оголённой искренностью, становясь движением против эмоционального самоотчуждения. Мы погружаемся в процесс, напряжение смещается, энергия аккумулируется и чуткими касаниями активируется нежное бессознательное.

Анна Мартыненко «Тактильно-звуковая прогулка»

Художницей будут организованы звуковые пленэры с жителями и гостями острова, в ходе которых они создадут звуковые карты – рисунки, сделанные на основе звуков, услышанных на территории Свияжска. Исследование местности повлечет за собой создание уникального маршрута – карты с фотографиями и текстами, на которой обозначены точки пути звуковой прогулки. На выставке будут представлены звуковые карты и силиконовые слепки поверхностей тех мест, где проходит маршрут.

«Искусство быть» — один из проектов благотворительного фонда «Гольфстрим». Проект «Искусство быть» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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