Сергей Павловский — певец, победитель вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» на телеканале «Россия 1», 15 сентября представил песню «Живое сердце». Эта песня, написанная Михаилом Гуцериевым и Игорем Крутым, рассказывает о любви и искренних чувствах, а также о вере и надежде в их сохранении.

Миллионы слушателей узнали Сергея Павловского на популярном вокальном конкурсе «Ну-ка, все вместе!» В 5 выпуске телевизионного проекта «Битвы сезонов» Сергей исполнил романс «Ты не целуй» на стихи Михаила Гуцериева, подняв 99 звёздных экспертов из 100. «Эта композиция с потрясающими стихами и музыкой всегда привлекает внимание и интересна разным поколениям. Я рад, что выступил с этой песней перед музыкальными экспертами», — с гордостью вспоминает Сергей Павловский.

Песня «Живое сердце» — первое сотрудничеством Сергея с Михаилом Гуцериевым и Игорем Крутым. Перед записью композиции велась активная работа по аранжировке и звучанию, чтобы достичь максимальной искренности и чувственности. Пробовали разные варианты, и пришли к единому мнению, что именно в таком прочтении песня «Живое сердце» максимально точно передаёт замысел авторов.

Живое сердце брошу в костёр.

Костёр любви сильнее, чем боль.

Согрей меня своею любовью

Хотя бы раз.

«Для меня сотрудничество с Михаилом Гуцериевым и Игорем Крутым стало очень важной и ответственной работой. Мой герой хочет доказать себе и всем вокруг, что любовь способна преодолеть все трудности и страдания в жизни, а боль, которая ранит душу, лечится именно костром любви в моменте отношений. «Костёр любви сильнее, чем боль», — именно эта строка стала для меня определяющей историю песни», — рассказал Сергей Павловский.

Съёмки клипа «Живое сердце» Сергея Павловского проходили два дня в Москве и в Московской области. Режиссёром клипа выступил Евгений Курицын.

«Мужчины редко показывают такую откровенность и эмоциональность. Стихи Михаила Гуцериева позволяют нам полностью погрузиться в историю, рассказанную Сергеем Павловским. Тембр, характер и смысл полностью совпали. А мне оставалось только всё это снять», — рассказал режиссёр клипа Евгений Курицын.

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