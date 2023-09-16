В ближайшее время выйдет в свет тираж новой книги Елены Бороды «Инктобер. Месяц перемен».

Елена Борода — писатель, филолог, литературный критик, лауреат Международной премии им. В.П. Крапивина, финалист премии «Книгуру» — не в первый раз обращается к исследованию внутреннего мира подростков. Её повесть «Zoom. Карантинная история», вышедшая в 2022 году в «КомпасГиде», не оставила равнодушными как современных подростков, так и специалистов по детскому чтению. Главные герои книги Варя и Гоша решают участвовать в инктобере — челлендже для художников, когда каждый день на протяжении октября нужно рисовать ассоциации по списку слов, опубликованному организаторами. Только чёрная тушь, белый лист бумаги и твоя фантазия. Но для главных героев инктобер — это вызов самим себе.

Кэрри Сли. «Отвали, Йохим!»

Кэрри Сли — известный нидерландский автор книг для детей и подростков. Она всегда обращалась к сложным темам: конфликты между детьми и родителями, взаимоотношения с одноклассниками, буллинг, депрессия... Писательница брала за основу реальные школьные истории своих дочерей, поэтому понимает трудности, с которыми сталкиваются подростки. Книга «Отвали, Йохим!» тому подтверждение: она была удостоена приза нидерландской литературной премии «Молодое жюри», в которой сами школьники читают книги номинантов и выбирают лучшее произведение.

Долгожданное переиздание в новом формате книги Виктории Ледерман «Первокурсница»

«Первокурсница» — первая из многих книг Виктории Ледерман, которая написана для 16–18-летних читателей. Она выдержала уже несколько изданий и теперь выходит в новом оформлении. Другие произведения писательницы — «Удивительная девочка», «Уроков не будет», «К доске пойдет...Василькин!», «Календарь ма[й]я» и повести о Светлике Тучкине — стали бестселлерами среди читателей от дошкольников до среднего школьного возраста.

Пронзительная история первой любви и принятия «Я никому не скажу» от Светланы Пономаревой, написанный в соавторстве с педагогом-психологом Ниной Киневой. Светлана Пономарёва — автор книг для детей и подростков, в соавторстве с Николаем Пономарёвым стала победителем и финалистом двух сезонов Международных конкурсов имени Михалкова на лучшее произведение для подростков.

Евгений Рудашевский. «Почтовая станция Ратсхоф»

Евгений Рудашевский уже рассказывал нам о далеких и удивительных краях света, а теперь с его помощью у нас появилась возможность, не садясь на поезд или самолет, исходить в этот раз вдоль и поперек прекрасный город Калининград — и заодно очень близко познакомиться с городом Кенигсбергом, чью славную жизнь Калининград продолжает. Жанр этого довольно увесистого романа — квест. Причем героям приходится разгадывать загадки не просто в голове, на листочках бумаги или на экране компьютера, а в самой что ни на есть реальной жизни! Евгений Рудашевский — автор почти двух десятков книг и лауреат многих литературных премий. Его роман «Истукан» из цикла «Архив "Изиды"» стал победителем премии «Книга года — 2022», а его подростковые произведения отмечены премиями имени В.П. Крапивина и «Книгуру», входят в каталог выдающихся детских книг мира «Белые вороны» Мюнхенской международной детской библиотеки и переводятся на иностранные языки.

Анна Мансо. «Мои друзья - призраки!»

Главная героиня — девочка лет восьми, но она — самый ответственный, серьезный и собранный человек в своей семье, потому что ее родители — это еще, как она сама говорит, «родители-любители»: они слишком молоды и до родителей-профессионалов пока не дотягивают.

Анна Мансо живёт в Барселоне. Пишет на каталанском языке и сама переводит свои тексты на испанский. В 2016 году за книгу «Мои друзья-призраки» она получила литературную премию в области детской и юношеской литературы. Историю о том, как важно уметь понимать близких и принимать их такими, какие они есть, проиллюстрировала Катя Варжунтович, показав героев яркими и слегка волшебными.

ЕВА НЕМЕШ. «БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ, ЧЕРНЫЙ СЛОН»

Книга победила в номинации «Поколение Некст» национального конкурса «КНИГА ГОДА 2023».

В этой книге прекрасно все — и сюжет, и герои, и непростые отношения между ними, и много такого тонкого и едва уловимого, из чего и создается магия настоящей прозы. Писательница создала удивительно динамичный и трогательный текст, к которому невозможно остаться равнодушным, когда тебе от 13 до 16 лет. Ведь автор говорит с подростками на одном языке и абсолютно убеждена, что сто дней — целая вечность. Если тебе тринадцать…

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.