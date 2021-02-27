Все 440 столичных библиотек теперь принимают единый читательский билет

Единый читательский билет (ЕЧБ) теперь принимают во всех библиотеках московского Департамента культуры. Благодаря ему, чтобы получить книги или периодические издания в разных читальнях, больше не нужно регистрироваться в каждой из них отдельно.

«Во всех городских библиотеках — их в Москве 440 — сейчас принимают единый читательский билет. Он дает возможность пользоваться огромным библиотечным фондом, который насчитывает около 13 миллионов изданий. Это художественная и профессиональная литература, газеты и журналы», — рассказала заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Как отметила вице-мэр, москвичи уже оформили 470 тысяч единых билетов. В прошлом году по ним было выдано более шести миллионов изданий.

Так, по единому читательскому билету доступны книги из обширной коллекции библиотеки имени Н.А. Некрасова. Она насчитывает свыше миллиона экземпляров. Здесь представлена литература на 150 языках, в том числе кхмерском, санскрите и персидском. Кроме того, в собрание входят редкие издания о столице: книга «Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей» (1891 год) археолога Ивана Забелина, «Краткий путеводитель по Москве», опубликованный в 1913 году, а еще «Труды Московского зоопарка» (1941) — сборник рабочих записей зоологов, которые ухаживали за животными до начала Великой Отечественной войны.

Среди других ценных экспонатов коллекции — 12 томов «Истории государства Российского» авторства Николая Карамзина, выпущенные в 1815–1829 годах, и исследование «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России» историка Ивана Голикова. Старейший экземпляр библиотеки имени Н.А. Некрасова — это произведение «Правило пяти ордеров архитектуры» итальянского архитектора мастера Позднего Возрождения Джакомо Бароццио да Виньолы, которое было издано при жизни автора в 1562 году.

Найти книги об искусстве и науке, труды, посвященные животному и растительному миру, шедевры русской и зарубежной классической литературы можно в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева. Это первая общедоступная бесплатная публичная библиотека в Москве. Она была основана в 1885 году известным благотворителем и меценатом Варварой Морозовой.

Морозова пополнила коллекцию дореволюционными книгами и периодикой, а также полиграфическими альбомами, опубликованными с 1848 по 1885 год. Старинные издания сохранились по сей день, и посетители библиотек могут изучить их, воспользовавшись единым читательским билетом.

Редкие книги конца XIX и начала XX века имеются в фонде библиотеки № 3 имени Н.А. Добролюбова. Здесь хранятся издания из личных коллекций писателя Анатолия Рыбакова и литературоведа Льва Аннинского. А еще в читальне доступно собрание миниатюрных книг.

Найти ближайшую библиотеку можно на сайте «Библиогород».

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