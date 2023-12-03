«Зимняя»: новогодний подарок от Вадима Усланова и Михаила Гуцериева

Легендарный певец и композитор Вадим Усланов презентовал трогательный романс под названием «Зимняя». В этой песне – атмосфера волшебной сказки в большом городе, сияющем разноцветными огнями, где весёлая детвора ждёт встречи с Дедом Морозом и загадывает самые заветные желания. Все атрибуты главного зимнего праздника оживают в поэзии Михаила Гуцериева, окутанной музыкой и голосом Вадима Усланова.

С неба падают тихо снежинки,

Кружевами ложась на дома.

Разоделись деревья в косынки,

Снежный город в холодных тисках.

Несмотря на сковавший город холод, белую метель, кружащую миллиардами снежинок, скрипящий под ногами снег, людям удаётся сохранить тепло, и в первую очередь – в своих сердцах. Укрывшись в кафешках, они согреваются горячим чаем с любимым малиновыми вареньем.

Белый снег заметает подъезды.

Козерог — время зимних надежд.

Замерзают под снегом кафешки,

Чай с малиной дают на десерт.

В стихах Михаил Гуцериев ярко описал, как в канун Нового года в воздухе витает предчувствие наступающего праздника: «на катке взгляд любви в каждом взгляде», смотрящая сверху «Луна-синеглазка», звон колокольчиков на белой упряжке, в которой мчится Дед Мороз, приготовивший детям подарки. И пусть «снежный город в холодных тисках», он всё равно искрится белым снегом и нарядными нитями разноцветных гирлянд, дети и взрослые преисполнены радостью, надеждой на счастье и новогоднее чудо. И нет сомнений, что оно непременно свершится!

«Началось всё с того, что я сочинил музыку к одному из стихотворений Михаила Гуцериева. Михаилу Сафарбековичу музыка понравилась, но он сказал, что песня должна быть про другое и, довольно скоро, написал новые стихи. Получилось неожиданно и, по моему мнению, здорово! Я записал песню в студии, для того чтобы её можно было показать будущему исполнителю. Но Михаил Сафарбекович предложил никого не искать. Так, нежданно-негаданно, после долгого перерыва у меня выходит моя новая сольная песня! Спасибо огромное моему соавтору за такой подарок в мой юбилейный год! Надеюсь, «Зимняя» оставит добрый след в сердцах слушателей, и песня проживёт долгие годы», — рассказал композитор Вадим Усланов.

Новый год провожает вчерашний,

Дарит радостный смех детворе,

И зима на просторах бескрайних

Ждёт счастливых надежд в январе.