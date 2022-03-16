ЕКАТЕРИНБУРГ: Выставки Александра Родченко и Владимира Лагранжа представят в Ельцин Центре

В рамках регионального проекта Галерея Люмьер и Фонд Still Art представят впервые на Урале работы классиков советской фотографии. С 2021 года Галерея и Фонд представляют фотовыставки в Санкт-Петербурге, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Работы Владимира Лагранжа (1939 – 2022) стали олицетворением «оттепельных» 60-х. Непреодолимое желание фотографа наблюдать за миром, его внимание к людям, удивительное чувство духа эпохи подарили большой и серьезный архив. Работы Лагранжа стали признанной классикой советского искусства, оставаясь при этом в созвучии с тем, что происходило с фотографией в мире, – расцвет гуманистического направления, деятельность молодого фотографического агентства «Магнум».

Владимир Лагранж ушел из жизни 22 января 2022 года. Ретроспектива в Ельцин Центре станет первой выставкой после смерти автора.

Творчество Александра Родченко (1891–1956) 20–30-х годов показывает его фотографический талант видеть мир под другим ракурсом. На выставке будут представлены культовые портреты родственников и друзей автора. Например, портрет Лили Брик, который стал основой для плаката Ленгиза, портреты Владимира Маяковского из первой фотосессии в мастерской Родченко и Осипа Брика с названием журнала «ЛЕФ» на одной из линз очков. В экспозицию также войдут архитектурные съемки и фоторепортажи.

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