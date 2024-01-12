«Золотое дно» или по всё Фаусту: «Люди гибнут за металл»*

В свет выходит долгожданный сериал о губительной силе денег «Золотое дно». Сериал расскажет о семье Градовых, на примере которых авторы рассуждают на вечные темы отцов и детей, зависимости от денег и хрупкости отношений между самыми близкими, а еще о том, на что готов пойти каждый ради статуса. Режиссером-постановщиком проекта стал Илья Ермолов. Креативными продюсерами — Инна Оркина-Сексте и Данила Ипполитов. Оператором-постановщиком — Григорий Рудаков.

В сериале снялись Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Ростислав Бершауэр, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Наталия Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Марина Ворожищева, Игорь Гордин, Александр Новин и другие.

После смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший, основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел. В союзники он берёт финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. Помимо передела активов, Градовы — жёны, дети, внуки — заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть всё — деньги, власть, связи, статус. Но этого им мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.

«Эта история списана, что называется, с натуры. В последнее время мы стали свидетелями нескольких громких историй: создатели бизнеса умирают, их дети наследуют огромные империи. Бывшие менеджеры, исполнявшие приказы своих родителей дети пытаются доказать окружающим, что выросли и сами способны управлять. Бизнес немедленно начинают атаковать конкуренты, параллельно начинается семейная борьба за наследство — в результате процесс передачи почти всегда превращается в драму. Компании погрязают в судебных процессах, корпоративных войнах или просто разваливаются», – говорит Сергей Минаев, автор идеи и сценария.

«Когда я прочитал первую страницу с описанием идеи сериала от Сергея Минаева, я понял, что это будет самый важный и самый любимый мой проект. Так и получилось. «Золотое дно» — довольно сложно устроенная, но при этом человеческая и ироничная история. История про то, что каждый человек, сколько бы у него ни было денег, хочет, на самом деле, очень простых вещей: любить, быть любимым, что-то делать и чего-то добиваться. А если этого не происходит, то бывает очень больно», – комментирует Дмитрий Минаев, соавтор сценария.

«Больше всего мне запомнилась наша экспедиция в Краснодарский край. Мы снимали на настоящих винодельнях, и мне было очень любопытно взглянуть на процесс производства вина. По сюжету эта сфера деятельности — не единственная у семьи Градовых, но мне она точно нравится больше всего. Самый старший Градов живет во Франции и над семейным вином иронизирует, а для его сына Алексея это любимое дело, и в процессе съемок я тоже очень прониклась этой темой», – делится актриса Юлия Снигирь.

«Я очень люблю свою героиню. Она эксцентричная и своеобразная женщина, которая увлекается картами таро и на основе этого иногда принимает решения. При этом, она любит мужа и радеет за него в «гонке», которая будет транслироваться в сериале. Те способы, которые она применяет, хорошо ее отражают как специфичную личность. Общего у нас с Зиной мало, так как моя жизнь кардинальным образом отличается от ее. За исключением официальных выходов, я в основном хожу в обычной, спортивной одежде, не увлекаюсь картами и далека от мира, показанного в нашем сериале. Понимание принципов жизни у нас разные на ментальном уровне. Поэтому я была особенно рада окунуться в мир Зины», – о своем персонаже актриса Юлия Франц.

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* Куплеты Мефистофеля («На земле весь род людской», фр. Le veau d'or est toujours debout) — песня из оперы Гуно — «Фауст» (Акт 2, сцена 3). На русском языке в разное время песня исполнялась многочисленными артистами, в том числе Фёдором Шаляпиным, Марком Рейзеном, Муслимом Магомаевым, группой «Агата Кристи». А также, в инструментальной версии группой «Рок-Синдром». Авторы либретто — Ж. Барбье и М. Карре.