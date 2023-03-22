Выставка «Главные хулиганы Москвы: книги и судьбы поэтов-имажинистов» представлена в Elohovskiy Gallery

Более 100 лет прошло с тех пор, как поэты Сергей Есенин, Рюрик Ивнев, Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич, художники Борис Эрдман и Георгий Якулов подписали знаменитую декларацию имажинистов (1919). С тех пор их группа стала синонимом литературного хулиганства и провокации. Однако «шарлатаны, желающие морочить публику», вошли в историю русской словесности не только из-за своих выходок и эпатажного поведения. Что же было еще? Об этом сегодня нам могут рассказать многочисленные книги, а также чудом сохранившиеся редкие фотографии и архивные документы имажинистов.

Именно они будут представлены в семи залах Культурного центра Elohovskiy Gallery. Специально для нового выставочного проекта крупнейшие московские коллекционеры и государственные собрания предоставили артефакты, связанные со становлением имажинизма в России. Автографы Есенина и остальных членов «банды», первые коллективные сборники, рукописные книги, известные в малом числе экземпляров, и др., — всё это вместе будет демонстрироваться впервые.

Украшением выставки станут стилизованные интерьеры, рассказывающие о наиболее известных акциях имажинистов (роспись Страстного монастыря, переименование московских улиц в свою честь; расклеивание листовок с объявлением о «всеобщей мобилизации»), их легендарном кафе «Стойло Пегаса», книжных лавках и кинотеатре «Лилипут». А интерактивные технологии позволят углубиться в изучение книг и судеб поэтов-имажинистов.

Выставка завершит работу 14 мая 2023 года

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