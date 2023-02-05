Зрительская премьера картины «После Янга» в кинотеатре «Художественный»

14 февраля в 20:00 в кинотеатре «Художественный» пройдет зрительская премьера картины «После Янга» c Колином Фарреллом в главной роли.

Янг — любимая игрушка в семье Джейка (Колин Фаррелл) — ломается и не подлежит гарантии. Проблема в том, что Янг — это андроид, не отличимый от настоящего человека, и расстаться с ним не так просто. Джейк обещает дочери во что бы то ни стало починить Янга, и пускается в настоящую одиссею по волнам памяти робота, который окажется куда человечнее, чем казался раньше.

Новый фильм Когонады («Колумбус») и студии A24 — участник программ Каннского кинофестиваля-2021 и фестиваля «Сандэнс» — чуткий сай-фай о памяти и потерях, о жизни и о самом времени.

«Фильм американца Когонады — достойный образец философской фантастики и, несмотря на дружелюбность и увлекательность формы, серьёзный разговор на тему отношений человека с созданным им искусственным интеллектом. Может быть, один из самых серьезных после «Соляриса» Андрея Тарковского. Впрочем, некогда актуальный вопрос «мечтает ли робот стать человеком?» фильм справедливо клеймит как безнадежно устаревший. И правильно: что есть такого в этих людях, чтобы безутешно мечтать стать одним из них?», – говорит Стас Тыркин, программный директор кинотеатра «Художественный».

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