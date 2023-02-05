Фигуры колхозника и колхозницы вернулись на крышу павильона «Химия» на ВДНХ

Утраченный более 60 лет назад монумент воссоздали по сохранившимся архивным чертежам и фотографиям.

Павильону № 6 «Химия» (бывший павильон «Литовская ССР») на ВДНХ вернули историческую скульптурную композицию «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР». Монумент венчал здание павильона с 1954 по 1964 год. Утраченную скульптурную композицию воссоздавали по сохранившимся архивным чертежам и фотографиям.

«Одно из главных украшений павильона «Химия» — скульптурная композиция «Колхозник и колхозница» вернулась на свое историческое место. С помощью специальной техники ее бережно подняли на крышу здания на высоту 14 метров. Воссозданные фигуры, как и исторические, достаточно массивные и выполнены более чем из 10 отдельных элементов, поэтому собирались специалистами на месте. Реставраторам предстоит в ближайшее время заделать стыковочные швы, но посетители главной выставки нашей страны уже могут полюбоваться скульптурами», — отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Сейчас гости ВДНХ могут увидеть композицию такой, какой ее задумывали советские скульптуры Юрий Колесников и Арменак Степанян. Монумент состоит из фигур колхозницы в национальном литовском костюме, которая в одной руке держит корзину фруктов, и колхозника в комбинезоне с гаечным ключом в руке. Между ними на постаменте высится герб Литовской ССР — серп и молот, обрамленный колосьями и дубовыми листьями. Венчает герб пятиконечная звезда. Свободные руки колхозника и колхозницы лежат на гербе. Рядом с фигурами размещены корзины с овощами, снопы колосьев и бидон с доильным аппаратом.

Высота всей скульптурной композиции достигает около трех с половиной метров, а высота самих фигур колхозницы и колхозника — чуть больше трех метров. Размеры памятника воссозданы по архивным фотографиям 1954 года. Чтобы определить точные габариты подлинника, архитекторам-реставраторам потребовалось прибегнуть к методу фотограмметрии (методика определения формы, размеров, положения и иных характеристик объектов по их фотографиям).

«Наша миссия — сохранить наследие. Сегодня гости ВДНХ могут вновь любоваться композицией, какой ее задумывали советские скульпторы. Все скульптуры людей и животных на ВДНХ не просто украшение. Они дополняют фонтаны и павильоны, подчеркивают основную художественную и идеологическую тему того времени, когда были построены, и напоминают о важных исторических событиях», — подчеркнул генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

Памятник воссоздавали с 2018 года. Сначала специалисты разработали эскизную модель скульптурной композиции «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР», затем собрали каркас из глины и пластилина в натуральную величину. Это было необходимо, чтобы с максимальной точностью воссоздать все нюансы и детали памятника. После этого специалисты сняли с промежуточной модели форму и по ней отлили новую модель из гипса для доработки поверхности и устранения последних неточностей. Конечный вариант монумента отлили из бетона.

Павильон № 6 «Химия» построили на ВДНХ в 1954 году по проекту архитекторов Казиса Шешельгиса, Яна Кумписа и Адольфа Юргио Лукошайтиса. Тогда он назывался «Литовская ССР». В довоенные годы все прибалтийские республики Советского Союза были представлены в павильоне № 27 «Физкультура и спорт». И только лишь к 1954 году у Латвии, Литвы и Эстонии появились собственные павильоны на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ), или Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ). В павильоне «Литовская ССР» располагались стенды лучших колхозов и коневодческих ферм, фотографии, панно с историей Литвы, а также достижения республики в области здравоохранения, науки и культуры.

Однако в 1964 году павильон «Литовская ССР» был переоборудован под экспозицию «Химия». Национальной атрибутики в павильоне более не предполагалось, все относящееся к ней демонтировали. Семь разделов новой экспозиции — «Вводный», «Строение вещества и наука о химических процессах», «Неорганическая химия», «Электрохимия», «Элементоорганическая химия», «Нефтехимия» и «Высокомолекулярные соединения» — демонстрировали новейшие достижения советских ученых.

В 1990-е годы была предпринята попытка открыть на базе павильона экспозицию «Наука и образование», но она не увенчалась успехом. В 2000-х годах здесь располагался банк Республики Дагестан. После этого в павильоне разместился Университет дизайна Союза дизайнеров России.

В настоящее время павильон, имеющий статус объекта культурного наследия федерального значения, закрыт на реставрацию. Планируется, что с окончанием реставрационных работ в нем откроются абхазский торгово-выставочный центр и экспозиции, посвященные истории, культуре и достижениям этой страны.

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