«МОЁ»: Люся Чеботина порадовала слушателей новым треком

3 февраля состоялся долгожданный релиз Люси Чеботиной. После таких громких хитов, как «Солнце Монако», «Плакал Голливуд», «Триггер», «Аэроэкспресс», и совместных фитов с Игорем Николаевым и Димой Биланом девушка не перестаёт радовать поклонников — исполнительница выпустила сильный трек в стиле поп про настоящую женскую верность.

«Трек о том, как тяжело бывает находиться под влиянием внешнего мира, «добрых» советчиков, которые суют нос не в свое дело, в чужую жизнь. Но, несмотря на то, что давление со стороны «злых языков» усиливается, надо продолжать стоять на своем, и даже если будет рушиться мир, не изменять себе и своим чувствам», — поделилась Люся.

Слушайте песню «МОЁ» на всех цифровых и онлайн-площадках.

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