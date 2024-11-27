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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Звезда Театрала»: до конца голосования осталось несколько дней!

editor
By editor
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звезда театрала 2024
Фото © Яна Овчинникова

Международная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала» завершит прием голосов по шорт-листу 30 ноября в 23:59. Чуть больше пяти дней остается, чтобы поддержать номинантов!

«В истории нашей премии были случаи, когда за несколько дней до конца голосования активность зрителей кардинально меняла его исход, – говорит Президент премии, главред журнала «Театрал» Валерий Яков. – Некоторые нынешние лидеры могут сдать свои позиции, если в последние дни им не хватит зрительской поддержки, а те, кто сейчас занимает не самое уверенное положение, еще имеют шансы победить. Все в итоге решат зрители, голосуя за лучшие актерские работы, за лучшие спектакли, социальные проекты, региональные и любительские театры, за лучшие русские театры за рубежом. Мы с нетерпением ждем 16 декабря, чтобы на исторической сцене Театра Вахтангова объявить имена лауреатов!».

Торжественная церемония награждения победителей XVII Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» состоится на Основной сцене Театра им. Вахтангова.

Лауреатами в самой почетной номинации «Легенда сцены» в этом году стали Вера Алентова, Владимир Васильев и Михаил Филиппов. Напомним, лауреаты в этой категории определяются без голосования, их по предложениям читателей «Театрала» определяет редколлегия журнала и утверждает Общественный совет премии.

В остальных 16 номинациях на главную театральную зрительскую премию представлены Вениамин Смехов, Александр Домогаров, Юлия Снигирь, Евгения Крегжде, Иван Янковский, Евгений Цыганов, Лев Додин, Игорь Верник, Виктория Исакова, Марина Зудина, Иван Поповски и другие.

За право называться лучшим спектаклем большой формы борются «Воскресение» Айдара Заббарова (Театр им. Ленсовета), «Собачье сердце» Антона Федорова (МТЮЗ) и «Холопы» Андрея Могучего (БДТ им. Товстоногова). Не менее сложный выбор предстоит зрительскому жюри и среди работ малой формы, где представлены «Кто убил Фриду Кало» Бориса Константинова (Театр кукол им. Образцова), «Повесть о Сонечке» Владислава Наставшева (Театр им. Вахтангова) и «Прозрачное солнце осени» Александра Коршунова (Театр «Сфера»).

Символом зрительской любви уже в 17-й раз станет фарфоровая статуэтка мима, которую вручат победителям. Второй год подряд ее специально для «Звезды Театрала» её создает подмосковная студия Дмитрия и Елизаветы Кургановых FarforMaestro.

Режиссер XVII Торжественной церемонии награждения – Александр Нестеров, главный режиссер Театра РОСТА в Царицыно. Ведущими праздничного вечера впервые станут актриса Московского Губернского театра Карина Андоленко и актер Театра им. Вахтангова Павел Попов.

В этом году на сцене Театра имени Вахтангова развернется битва цифрового и аналогового искусства. Режиссер вместе с участниками церемонии поразмышляет о том, как современные технологии сосуществуют с театром и воздействуют на него. По инициативе дирекции премии трансляция церемонии награждения пройдет с переводом на русский жестовый язык.

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