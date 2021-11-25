«ЗВЕЗДА ТЕАТРАЛА» ЗАВЕРШАЕТ ПРИЁМ ЗРИТЕЛЬСКИХ ГОЛОСОВ

30 ноября 2021 года Дирекция премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» завершит финальный этап голосования. У народного жюри самой непредвзятой театральной премии России остаётся всего семь дней на то, чтобы решить, кто достоин их поддержки в шорт-листе этого года.

Культурной аудитории необходимо сделать выбор в 18 различных номинация – от категории «Лучший спектакль. Большая форма» до «Лучшего арт-проекта онлайн». Всего в финальном этапе голосования представлено 54 кандидата, получившие в прошедшем сезоне 2020/2021 высокую зрительскую оценку, а главное – признание и любовь. Поддержкой аудитории заручились спектакли Владимира Машкова, Юрия Бутусова, Андрея Максимова, Марины Брусникиной, Евгения Писарева, Константина Райкина, Егора Перегудова, Владимира Иванова и других российских и зарубежных режиссёров. Среди номинантов финального этапа премии – не только именитые постановщики, но и артисты театра и кино, среди которых Виктория Исакова, Елена Яковлева, Максим Аверин, Александр Домогаров, Евгений Цыганов, Вера Алентова, Антон Хабаров, Елизавета Боярская, Аня Чиповская, Ирина Горбачёва, Сергей Безруков, Антон Шагин, Юрий Стоянов и другие.

Как и в прошлые годы, особо активное голосование идёт в номинациях «Лучший региональный театр» и «Лучший любительский театр», в которых представлены лучшие по мнению аудитории культурные учреждения, расположенные за пределами двух столиц, и непрофессиональные творческие коллективы. В этом году претендентами на победу являются Алтайский краевой театр драмы им. Шукшина (Барнаул), Севастопольский русский драматический театр им. Луначарского (Севастополь) и Театр драмы им. Волкова (Ярославль), а среди любительских театров – Психологический театр «Душа» (Санкт-Петербург), Молодёжный театр-студия «Быть» (Тюмень) и Народный коллектив «Театр-студия «Артель» (Подольск). Традиционно борьба за зрительское внимание в этих номинациях длится до последней минуты голосования по шорт-листу, поэтому выбор каждого зрителя может стать решающим.

Напоминаем, что принять участие в определении фаворитов 2021 года в сфере театра и кино можно до 23:59 30 ноября на официальном сайте премии. Победителями станут те номинанты, которые заручатся наибольшей поддержкой своих зрителей.

Награждение лауреатов премии зрительских симпатий «Звезда Театрала»-2021 пройдет 6 декабря в Театре им. Вахтангова, на главной сцене которого и будут объявлены имена победителей. Ведущими торжественной церемонии в этом году стали Нонна Гришаева и Александр Олешко, а режиссёром вечера – Алексей Франдетти. Мероприятие состоится в формате Covid-free. Билеты можно приобрести здесь.

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Уже 14 лет её лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная аудитория России и зарубежья, номинируя и отбирая лучшие премьерные работы сезона на интернет-портале премии.

Фото — Яна ОВЧИННИКОВА

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