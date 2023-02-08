10 февраля – День памяти А.С. Пушкина

27 января 1837 года стал роковым днем в истории русской культуры. В этот день в 5 часов пополудни за Черной речкой под Петербургом Александр Пушкин в поединке чести стрелялся с французом Жоржем Дантесом. Два дня спустя, 29 января (10 февраля по новому стилю) 1837 года, сердце смертельно раненного на дуэли поэта остановилось...

В этот день, Государственный музей А.С. Пушкина представит серию памятных мероприятий, посвященных Великому Русскому Поэту.

В программе:

13.00 – Экскурсии в «Открытые хранения» позволяют попасть в святая-святых музея - его фондохранилище - и познакомят с наиболее ценными экспонатами пушкинского времени: уникальные предметы изобразительного и прикладного искусства, редкие издания XVIII- XIX вв.

14.00 – Авторский показ выставки Народного художника РФ Дмитрия Белюкина «Дуэль Пушкина».

14.45 – Ровно в 14.45 (в это время остановилось сердце поэта) будет объявлена Минута молчания. По её окончании под сводами Атриума прозвучит «Слово о Пушкине». В этом году его произносит российский писатель, журналист, общественный деятель Сергей Шаргунов. На концерте прозвучат стихи, отрывки из произведений и музыкальные композиции на стихи А.С. Пушкина в исполнении Московского государственного академического камерного хора - «Минин-хор».

В течение дня - обзорные экскурсии.

Вход на мероприятия бесплатный. Подробности на сайте музея.

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