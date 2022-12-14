100 лет СССР: в Музее ВДНХ откроется выставка одного экспоната

13 декабря в Музее ВДНХ открылась выставка одного экспоната, посвященная 100-летнему юбилею со дня образования Советского Союза. Гости увидят картину «Герб СССР», выполненную из камня в технике флорентийской мозаики.

С момента своего открытия 1 августа 1939 года Выставка играла особую роль в жизни страны. Со всех концов Советского Союза сюда везли лучшие образцы сельскохозяйственных культур и животных, здесь можно было увидеть новейшую технику и познакомиться с самыми прогрессивными методами производства. Выставка была одновременно учебным центром и ярмаркой, а также местом встречи различных культур народов СССР.

В этом году, 30 декабря, отметят 100-летнюю годовщину со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. В честь этого знаменательного юбилея в Музее ВДНХ открывается выставка одного экспоната — «Герб СССР».

До 26 марта 2023 года гости ВДНХ могут увидеть Государственный герб Союза Советских Социалистических Республик, созданный в уникальной технике флорентийской мозаики. Картина размером 1,6 на 1,6 метра выполнена из 15 видов природного камня, привезенных из разных уголков мира. Более тысячи фрагментов были собраны мастерами вручную.

Музей ВДНХ, открывшийся к 80-летию Главной выставкой страны, является лучшей стартовой точкой для знакомства с ее историей. Пять ключевых зон рассказывают о вкладе представителей разных республик СССР в становление и развитие Выставки, жизни страны в послевоенные годы, научных прорывах, которым всегда уделялось особое внимание при подготовке экспозиций и временных выставок, а также об архитектурных особенностях и знаковых местах Выставки в разные эпохи.

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