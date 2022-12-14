СТУДЕНТЫ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА НИУ ВШЭ СОЗДАДУТ КЛИПЫ ДЛЯ МУЗЫКАНТОВ

До 31 декабря включительно саунд-артисты и музыкальные группы могут отправить бриф, по которому студенты третьего курса профиля «Анимация и иллюстрация» Школы дизайна НИУ ВШЭ создадут анимационный музыкальный клип.

«Музыкантов, которым нужны клипы, очень много, а у студентов уже есть успешный опыт создания видео на музыкальные треки, которые набирают сотни тысяч просмотров на YouTube. Нам хочется расширить эту практику и объединить полезное с приятным: чтобы под руководством своих кураторов студенты в рамках учебных заданий делали видео, которые музыканты могли бы официально релизить», — говорит Алексей Рюмин, руководитель направления «Анимация и иллюстрация» в Школе дизайна НИУ ВШЭ.

Подать заявку на участие можно на сайте по предложенной ссылке.

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