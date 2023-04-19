100-летие ЦСКА отметят «Вальсом Победы» на крупнейшем турнире по спортивно-бальным танцам

С 28 апреля по 1 мая в Крокус Экспо состоится грандиозный танцевальный праздник - 27-й Кубок ЦСКА «Вальс Победы». Вот уже почти 30 лет он объединяет как профессионалов, так и любителей, и с каждым годом влюбляет в себя всё больше и больше спортсменов и зрителей. Количество участников конкурса колоссальное и насчитывает от 3000 до 4000 пар.

Это одно из самых крупных соревнований, в рамках Всемирной Танцевальной Олимпиады, которая вошла в Книгу рекордов России как мероприятие собравшее наибольшее число танцоров со всего мира. И в этом году оно как всегда пройдет с особым размахом - три конкурсных дня будут наполнены самыми разнообразными категориями, чтобы танцоры могли принять участие в максимальном количестве соревновательных групп. Чемпионы мира и Европы, абсолютные чемпионы России выйдут на паркет Крокус Экспо и продемонстрируют свое танцевальное искусство в нескольких сложнейших программах: европейская программа бальных танцев (венский вальс, медленный вальс, фокстрот, квикстеп и танго) и программа латиноамериканских танцев (ча-ча-ча, пасодобль, джайв, самба и румба).

Их таланты оценят компетентные и непредвзятые судьи – лучшие мастера различных танцевальных направлений. Соревнования пройдут в нескольких возрастных группах. За звания Победителей сразятся - взрослые участники, молодежь, юниоры и дети. Кроме того, в 1-й день состязаний испытать удачу и присоединиться к масштабному торжеству также смогут и начинающие спортсмены. Помимо этого, на протяжении всех дней «Кубка ЦСКА «Вальс Победы» зрителей и болельщиков ждёт множество других праздничных сюрпризов и незабываемое фееричное танцевальное шоу в финале турнира. Для лучших 7 пар России организатором выделен призовой фонд.

Основатели кубка Виктория и Андрей Кокоулины уверены, что эти танцевальные батлы – уникальный способ для танцоров заявить о своём высочайшем профессионализме, выдержке и стремлении к победе, а также через танец проявить любовь к своей стране. Тем более, что неотъемлемой частью турнира вот уже много лет является беспрецедентный конкурс «Дети Войны», во время которой на танцполе встречаются потомки участников ВОВ с танцевальными посвящениями нашим предкам-освободителям, подарившим нам мирное небо! И в 2023-м году эти выступления актуальны, как никогда.

«Даже в самые сложные времена, не смотря на боль и страдания, танец всегда объединял людей, являясь лучом надежды на светлое будущее и безотказной формулой психологического укрепления нации! И этот год - не исключение… красивые пары закружатся в ритме весеннего вальса, знаменуя тем самым веру в добро и справедливость», - говорит Виктория Кокоулина.

Выступления на «Вальсе Победы» перед великим праздником Днём Победы – это также дань памяти героям Великой Отечественной Войны и благодарность им за жизнь. И несмотря на непростое время и события в мире сегодня, турнир непременно состоится и станет для всех еще одним добрым символом объединения, свободы и весны.

Это яркое событие пройдет при поддержке Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла и Московской федерации танцевального спорта.

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