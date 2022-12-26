15 дизайнерских елей покорят своим декором гостей фестиваля «Путешествие в Рождество»

Традиционная выставка дизайнерских елей открылась на Кузнецком мосту в дни фестиваля «Путешествие в Рождество». Свои работы показывают начинающие дизайнеры, молодые художники и студенты творческих вузов, которые представляют Луганскую народную республику, Ростовскую область (город Азов) и другие российские регионы. Главной темой стали искусство, живопись, музыка, архитектура и спорт нашей большой страны. Каждое дерево отличается своим стилем, а все вместе они приглашают вспомнить и о достижениях, которыми мы гордимся, и о тихих семейных вечерах, без которых невозможно представить нашу жизнь, и о традициях, которые мы передаем из поколения в поколение.

15 дизайнерских елок снова украсили центр Москвы. Пройти мимо просто невозможно: к каждому дереву хочется подойти, чтобы подробно рассмотреть игрушки и гирлянды, понять, о чем думал автор, и, конечно, сделать фотографию на память.

Вдохновение для своей работы Марина Павлюк (Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина) черпала в жостовской росписи: ель украсили грибы мухоморы и ягоды калины – мотивы, которые используют в русских народных художественных промыслах. Композицию дополняют шары красного и зеленого цветов, которые олицетворяют добро, процветание, здоровье.

Хохломская роспись помогла найти стиль для оформления новогодней ели Елене Галкиной («Хохломская роспись»). Взгляд притягивает Жар-птица, выполненная красной росписью по золотому фону, а еще дерево украшают красные и золотые шары и традиционная деревянная елочная игрушка лошадка-качалка, выполненная в красном цвете.

А для автора бренда женской одежды LACRIMOSA.BRAND Элины Колмыковой источником вдохновения стала Гжель. Эта новогодняя ель декорирована бело-голубыми расписными керамическими шарами и фигурками из переработанного пластика, что показывает, как переплетаются искусство росписи и актуальная сегодня экологическая тема.

Максим Романов из РГУ им. Н. А Косыгина приглашает всех снова поверить в чудеса и вспомнить о том, что Новый год и Рождество – время, когда исполняются самые сокровенные желания. Именно поэтому он обратился к балету «Щелкунчик», который знаком всем сказочной музыкой П.И. Чайковского. Его елка выполнена в красно-золотой гамме и украшена фигурками главного героя этой сказки, нотами и часами.

Еще одна представительница этого ВУЗа – Екатерина Михайлова. Ее на создание декора вдохновил балет «Лебединое озеро». Главный цвет – белый, главные герои - белые лебеди и танцующие балерины, а еще ель украшают шары, сосульки и золотые кисти.

В сказку «Морозко» зовет Александра Долгополова – еще одна представительница школы РГУ им. Н. А Косыгина. Молодой дизайнер использовала символичные образы персонажей известной сказки, которые помогают задуматься о таких важным вещах, как радость, любовь, уважение и трудолюбие.

Елку про детство и волшебство, вдохновленную фольклорными образами из русских сказок «Колобок», «Золотая рыбка», «По щучьему веленью», представила Евгения Панченко из города Азов (Академия психологии и педагогики ЮФУ в Ростове-на-Дону). Примечательно, что эту елку украшают 45 игрушек, расписанных вручную маленькими учениками Евгении Панченко: дети в красках передали свой взгляд на народные сюжеты и образы. Рассматривая украшения, посетители могут вспомнить о том, что народная мудрость передается из поколения в поколение и никогда не теряет своей актуальности. А доброта, справедливость, дружба, взаимопомощь – ценности вне времени и вне расстояния.

Дизайнер Сергей Ефремов (FASHION HOUSE EFREMOV) назвал свою елку «О спорт, мы - мир!» и приглашает нас вспомнить о том, что новогодние праздники – это не только время новых свершений, достижений, замыслов, но и момент, когда мы ставим себе цели, например, обещаем регулярно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Студентка МГУ Мария Севостьянова создала образ новогодней красавицы, опираясь на русскую классическую литературу. Это елка передает атмосферу дворянской жизни XVIII – XIX вв., в ее оформлении преобладают классические цвета для русского усадебного интерьера – белый и голубой, а среди украшений можно встретить снежинки, усадьбу с колоннами, овальный медальон с лепниной, книги, перо и даже незабудку. Именно об этом цветке Аполлон Майков написал: «Лишь незабудок сочных бирюза кругом глядит умильно мне в глаза».

Художник Аркадий Петров решил обратиться к образам русского авангарда и представил шары с репродукциями известных супрематических работ Василия Кандинского, Николая Суетина и основоположника конструктивизма Владимира Татлина, а венчает ель трехмерная супрематическая композиция.

В прогулку по Тверской улице приглашает Юлия Стаценко. Здесь рядом соседствуют дворянские особняки, советский ампир и современные конструкции. Для украшения ели подобраны игрушки, которые напоминают о самых значимых местах парадной улицы столицы, а венчает елку красная кремлевская звезда.

Дизайнер Лариса Каменская (бренд KAMENSKAYA) сделала «космическую елку»: кроме игрушек-ракет, шаров и спутников здесь можно гирлянды из флажков с фотографиями космонавтов и ученых-разработчиков.

Дизайнер Вера Прокина (бренд Pepfer) и художница Екатерина Белявская приглашают отправиться во времена советского детства, где было молоко в треугольной упаковке и сгущенка в синей банке. Игрушки на елке созданы в виде знакомых упаковок, в которых продавались продукты той эпохи: индийский чай, сода, соль, пачка рафинированного сахара, мандарины, а мешок Деда Мороза украшен принтом банки черной икры.

Елка «Азбука» приглашает вспомнить школьное детство, где есть первый звонок, первый класс, первая учительница и первое знакомство с буквами. Дизайнер Игорь Мазур (бренд MAZMINC) из Луганска - участник проекта «Россия. Горизонты» - украсил дерево игрушками с буквами русского алфавита, яркими елочными шарами и прописями.

Дизайнер и преподаватель творчества Таня Исаева представила елку «Традиция - любить», которую украшают игрушки из лыка, шары с русским орнаментом, слова-послания «Любовь», «Счастье», «Радость», «Благополучие», «Доверие», а также светящиеся сердца-гирлянды, которые олицетворяют теплоту и поддержку семьи. По признанию самого дизайнера, главное слово в этой композиции – Москва, потому что этот город «ассоциируется у меня с домом, который хранит традиции и любовь».

Фото - сайт mos.ru

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