На ВДНХ открылась музыкальная студия «Белый пароход»

На Главной выставке страны в строении №84А начала работать музыкальная студия для творчески одаренных детей и молодежи «Белый пароход».

В студии дети могут обучаться вокальному мастерству, хореографии, сольфеджио и актерскому мастерству у профессиональных артистов и педагогов. В ближайшем будущем учащиеся будут выступать на ведущих площадках страны, участвовать в мюзиклах, шоу, съемках видеоклипов, гастролях и конкурсах.

Программа студии представлена несколькими направлениями, благодаря которым учащиеся смогут раскрыть свои певческие таланты в зависимости от личных особенностей и собственных способностей.

Проект «Крылатый бит» представляет собой школу вокальной и инструментальной импровизации. На занятиях юные инструменталисты и вокалисты под руководством известных музыкантов проходят интенсивный образовательный практикум, участвуют в мастер-классах, выступают на концертах.

Проект «Профессия — голос» включает в себя как групповые, так и индивидуальные занятия с начинающими и уже профессиональными вокалистами. Мастер-классы в рамках программы проводят знаменитые оперные, эстрадные артисты и педагоги. Для подготовки абитуриентов к поступлениям в ведущие российские средние профессиональные учебные заведения и вузы выделены отдельные часы.

В Школе жестового пения артисты театра «Недослов» обучают языку и пению жестами слабослышащих детей.

Также в рамках работы студии «Белый пароход» запланированы концертные программы как в строении №84А, так и на других площадках ВДНХ. На эстрадных, классических вокальных и инструментальных концертах будут выступать молодые исполнители и профессиональные артисты. Также запланированы постановки музыкальных сказок и мюзиклов.

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