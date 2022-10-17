150 лет истории: Политехнический музей открывает юбилейный сезон

Политехнический подготовил специальную программу к 150-летию, которое музей отметит в декабре 2022 года. Запущен портал, где можно прочитать воспоминания посетителей, посмотреть видео и послушать новый тематический подкаст. Также посетители сайта смогут узнать о всех запланированных к юбилею мероприятиях для взрослых и детей.
«За 150 лет существования Политехнического музея наука и технологии совершили огромный рывок вперёд. За это время в нашем фондохранилище было собрано более 200 тысяч уникальных предметов и механизмов, по которым можно проследить эволюцию и прогресс человеческой мысли. Однако музей уже вышел за пределы своих исторических стен: убедиться в этом можно, посетив мероприятия, приуроченные к юбилею. Выставки, лекции учёных, экскурсии по Открытой коллекции, семинары, участие в научных фестивалях — это лишь малая часть подготовленной программы. Сейчас в России началось Десятилетие науки и технологий, и важно, что приобщиться к юбилею Политехнического смогут жители разных регионов нашей страны. Для этого достаточно зайти на сайт 150.polymus.ru, где собраны видео, подкасты, воспоминания и тексты, посвящённые прошлому, настоящему и будущему музея», — рассказала генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева.
Посетитель сайта может узнать много интересного о Политехническом. На ресурсе есть таймлайн с главными историческими вехами: от идеи отцов-основателей создать первый общедоступный музей в Москве, открытия Политехнической выставки в 1872 году, строительства здания на Лубянской площади до выставок времён СССР и новейших проектов. Погрузиться в музейную атмосферу помогут воспоминания посетителей музея разных эпох: размышления первых гостей, наблюдения Корнея Чуковского и Евгения Евтушенко и отзывы современников о новых мероприятиях — «STEM-девичнике», «Интеллектуальной среде», экскурсиях по открытому в 2014 году фондохранилищу.
В разделе «Медиа» на сайте представлены образовательные ролики, аудио, викторины и статьи на самые разные темы, связанные с наукой и технологиями. Например, можно посмотреть видео о том, как в музей попал единственный российский автомобиль дореволюционной постройки, или послушать познавательную беседу с учёным.
В этом же разделе размещена премьера юбилейного сезона — подкаст «Большая аудитория». Из него можно узнать, как музей создавался, менялся и какую роль играл в жизни людей. Ведущие поговорят с сотрудниками о том, как хранятся экспонаты, какие предметы в коллекции музея самые редкие и что удивительного удалось найти при переезде коллекции. Благодаря подкасту слушатели узнают секреты легендарной Большой аудитории и тайны огромной Политехнической библиотеки. Все 10 эпизодов можно послушать как на портале, так и на других платформах: Яндекс.Музыке, Google Подкастах, Apple Podcasts. Там же можно найти подкаст для детей «Тася ищет ответы», записанный в формате радиоспектакля.
На портале 150.polymus.ru также размещена вся информация об актуальных выставках и событиях музея. Здесь можно записаться на обзорные и тематические экскурсии, узнать график открытия в городах России масштабного выставочного проекта «Жизнь с вирусами», который музей проводит совместно с холдингом «Нацимбио» Госкорпорации Ростех. Там же доступно расписание уже полюбившихся посетителям «Бранча с учёным», «Интеллектуальной среды» и встреч из серии «100 вопросов учёному». Появятся в юбилейном сезоне и новые форматы публичной программы, например, «Завтраки Политехнического музея», «Научные бои», детские «Поликвизы».
В разделе «Шедевры коллекции» на новом сайте представлена часть обширного собрания уникальных экспонатов Политехнического музея, цифровые копии которых создаются при поддержке мецената Руслана Горюхина. Фотографии сопровождаются интересными описаниями и подробными характеристиками. Завершится 2022 год презентацией юбилейного издания «100 уникальных экспонатов из коллекций Политехнического музея», куда также войдут предметы из числа оцифрованных.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.