Более 52 тыс. детей обучается в детских школах искусств Подмосковья

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«Свыше 52 тысяч заявлений на обучение в подмосковных детских школах искусств было подано жителями региона за период с мая по сентябрь. А уже 1 сентября к обучению приступили более 25 тысяч первоклассников. Всего в регионе насчитывается 183 детских школ искусств, в которых на данный момент обучаются более 98 тысяч детей. С ними работают свыше 6 тысяч преподавателей»,– сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Как уточнила вице-губернатор, наиболее востребованными направлениями обучения среди детей являются изобразительное искусство, фортепиано, народные инструменты, хоровое пение и хореография.

В Министерстве культуры и туризма Московской области напомнили, что одаренным детям, проявившим себя в конкурсах международного, всероссийского и регионального уровней, Правительством Московской области оказывается финансовая поддержка с целью дальнейшего развития их творческих способностей.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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