«Зарядье» открывает Первый Московский летний музыкальный фестиваль

1 июня 2023 года в концертном зале «Зарядье» состоится открытие Первого Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье». Фестиваль продлится до 2 июля 2023 года.

Главное музыкальное событие сезона – Первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» – праздник музыки, который невозможно удержать внутри привычных классических форм.

Гостей фестиваля ждут ночные концерты и эксклюзивные экскурсии, семейные квесты и детские бродилки; вместо обычных кресел – на променад-концертах в Большом зале – слушатели смогут расположиться на удобных пуфах, а в самую короткую и светлую ночь в году вы станете свидетелями необычной экскурсии-представления.

В фестивале принимают участие: Госоркестр России им. Е.Ф. Светланова, Московский государственный симфонический оркестр, Российский национальный оркестр, ГСО «Новая Россия», БСО им. П.И. Чайковского, оркестр Musica Viva, La Voce Strumentale, Фонограф-джаз-бэнд под управлением Сергея Жилина, Big Band им. О. Лундстрема; дирижёры: Жюльен Салемкур, Владимир Федосеев, Юрий Башмет, Иван Рудин и Дмитрий Синьковский; исполнители: Рамон Варгас, Ильдар Абдразаков, Липарит Аветисян, Владислав Сулимский, Денис Мацуев, Борис Березовский, Вадим Эйленкриг и многие другие. Афиша фестиваля будет дополняться.

Впервые фестиваль выйдет за рамки наших залов и фойе: каждые выходные фестиваля на улице перед входом вы сможете принять активное участие в играх, мастер-классах и перформансах.

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