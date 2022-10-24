X международный конкурс на получение гранта в области литературы и искусства пройдет в Коломне

Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» объявляет десятый открытый международный конкурс на получение гранта арт-резиденции в Коломне на реализацию творческого проекта в области визуального искусства и литературы на 2023-2024 годы. Конкурс стартует 24 октября.

Принять участие в нем могут художники и литераторы, готовые к реализации проектов на территории коломенской арт- и литрезиденции в соответствии с условиями конкурса.

Цель конкурса – поддержка наиболее радикальных и смелых творческих проектов, соответствующих духу и задачам развития современного искусства и литературы.

Победители конкурса получают грант на реализацию проекта и право пребывания и работы в арт-резиденции. В конце года «Арткоммуналка» издаст каталог всех реализованных проектов.

Прием заявок осуществляется до 21 ноября 2022 года. Заявки будут отобраны Экспертным советом и опубликованы 12 декабря 2022 года.

С 2011 года в «Арткоммуналке» работали более 100 авторов.

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