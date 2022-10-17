16 октября Дмитрию Хворостовскому исполнилось бы 60 лет. К этой дате приурочен целый ряд мероприятий

Фотограф – Елена Мартынюк. Из архива Красноярского фонда развития искусства имени Дмитрия Хворостовского

Сибиряк, родившийся в 1962 году в Красноярске, Дмитрий Хворостовский был наделен талантом, невероятным голосом и харизмой. Начав профессиональную деятельность в Красноярском театре оперы и балета третьекурсником Красноярского института искусств, он за пять лет освоил репертуар, с легкостью пройдя путь от небольшой дебютной роли Вани Земнухова в опере Юлия Мейтуса «Молодая гвардия» к главным партиям в «Евгении Онегине» и «Иоланте» Чайковского, «Паяцах» Леонкавалло, «Риголетто» и «Травиате» Верди.

Победы на Всероссийском конкурсе в Перми (1987) и Всесоюзном конкурсе им. М. Глинки в Баку (1987) принесли Хворостовскому всероссийскую славу. А «Гран-при» международных конкурсов в Тулузе (1988) и в Кардиффе (1989) положили начало его мировой карьере. «Время от времени случается чудо, перед нами предстает волшебник, способный околдовать аудиторию, полностью ее заворожить. Двадцать лет назад таким нам явился Паваротти, сейчас – Хворостовский,» – комментировал победу 28-летнего баритона из Красноярска Фрэнсис Риццо, работавший на конкурсе британского телеканала BBC «Кардиффские голоса» в составе жюри.

Фестиваль Дмитрия Хворостовского учрежден в 2019 году по инициативе Губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса при поддержке родителей певца – Людмилы Петровны и Александра Степановича Хворостовских. Автор идеи и Художественный руководитель Фестиваля – Антон Левахин. Фестиваль проводится Красноярским фондом развития искусства им. Дмитрия Хворостовского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Красноярского края и Министерства культуры Красноярского края.

Фестиваль Дмитрия Хворостовского, Красноярск

Крупнейшее музыкальное событие Красноярского края – Фестиваль Дмитрия Хворостовского – проходит с 8 по 23 октября 2022 года в Красноярске.

8 октября на сцене Большого зала Красноярской филармонии состоялось открытие Фестиваля, в котором принял участие всемирно признанный бас и друг Хворостовского Ильдар Абдразаков, выступили солисты Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского – сопрано Анна Авакян и баритон Севастьян Мартынюк. Этот концерт стал первым из фестивального цикла «Лучшие голоса мира», который продолжится 13 октября вокальным вечером блистательной примадонны репертуара эпохи bel canto Альбины Шагимуратовой и тенора Михаила Пирогова.

Во второй день фестиваля, 9 октября, выступили австрийский пианист, органист и дирижер Кристиан Кох и меццо-сопрано Юлия Герцева, которые представили первый концерт из цикла «Шедевры камерного репертуара Дмитрия Хворостовского». Цикл продолжится 15 октября концертом Севастьяна Мартынюка, Юлии Герцевой и Кристиана Коха.

В день рождения Хворостовского, 16 октября, прошёл гала-концерт Красноярского академического симфонического оркестра. За пульт приглашен главный дирижер Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян. А 18 октября состоится концерт-посвящение Хворостовскому с участием солистов Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.

20 октября состоится гала-концерт ведущих солистов оперных трупп Большого театра, Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, Национального академического театра оперы и балета им. Ал. Спендиаряна в Ереване и других известных театров.

Впервые выступит на фестивале Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, концерт пройдет 22 октября. Завершится программа фестиваля 23 октября концертом оперной звезды Динары Алиевой.

Мобильная опера «Синтезатор Юность/Дмитрий Хворостовский. Начало», Красноярск

К 60-летию выдающегося баритона Дмитрия Хворостовского Красноярский фонд развития искусства им. Дмитрия Хворостовского представляет инновационный проект, созданный совместно с Мобильным Художественным Театром – мобильную оперу с элементами дополненной реальности «Синтезатор Юность/Дмитрий Хворостовский. Начало». Произведение создано при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Либреттист Максим Жигалин, композитор Владимир Раннев, режиссер сережы че (Сергей Чехов), сценограф Галя Солодовникова, шеф-драматург Алексей Киселев предлагают совершить двухчасовую прогулку по местам детства Хворостовского. Мобильное приложение и наушники позволят вам перенестись из сегодняшней реальности в 1974 год, когда 12-летний Дима Хворостовский, поссорившись с родителями, решил навсегда бросить музыку и уйти из дома. Приложение можно скачать с сайта mobiletheater.io

Фотовыставка ТАСС, Москва

Информационное агентство России ТАСС выступило информационным партнером Красноярского фонда развития искусства им. Дмитрия Хворостовского и подготовило к 60-летию великого певца фотовыставку, которая разместится перед центральным входом в штаб-квартиру агентства на Тверском бульваре в Москве. Зрители увидят уникальные снимки, сделанные на репетициях, концертах и спектаклях с участием Хворостовского в Красноярске (1988), Москве и Санкт-Петербурге (2000–2016) и на съемках фильма «Звезда из Сибири» (1992), запечатлевшие певца с учителями (урок с педагогом по вокалу Екатериной Иофель, 1991) и коллегами (Еленой Образцовой, Суми Чо, Ларой Фабиан и др.), на церемониях вручения государственных наград (1991 и 2015), во время интервью и встреч с поклонниками в разных уголках России.

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