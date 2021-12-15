2021 – триумфальный год для российской киноиндустрии

14 декабря 2021 года состоялось второе открытое заседание Индустриального Совета РОСКИНО по международной деятельности при Министерстве культуры Российской Федерации. Представители отрасли подвели итоги работы на международных рынках на втором Индустриальном Совете РОСКИНО.

Основными целями заседания стали подведение итогов работы РОСКИНО и продвижения отрасли на международных рынках в 2020-2021 гг., реализация решений, принятых на первом Индустриальном совете, обсуждение ключевых направлений работы и задач в 2022 году с ведущими представителями отрасли, синхронизация отрасли и госорганов в действиях на международных рынках.

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко отметила победы российских фильмов на международных фестивалях и возросший спрос на российский контент у зарубежных дистрибуторов и копродюсеров.

«Мы следим за успехами отечественной киноотрасли в ежедневном формате, за нашей интеграцией в мировой кинопроцесс. Продвижение кино за последние два года показало беспрецедентные результаты», — сказала она.

Генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова: «В соответствии с принятыми решениями первого Индустриального Совета был разработан и успешно реализован в 2021 году целый ряд проектов при поддержке Минкульта РФ, Фонда кино, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, компаний-производителей контента и других представителей индустрии. При этом нужно отметить что с 2019 года количество проектов выросло в пять раз. Индустриальный Совет помог вывести диалог с отраслью на новый уровень и синхронизировать усилия по международному продвижению – многие проекты были инициированы по запросу индустрии. В 2022 году мы намерены значительно усилить консолидацию с отраслью и государством для развития российской креативной индустрии на международных рынках».

В рамках заседания директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Лилия Щур-Труханович рассказала о мерах господдержки, субсидиях на рибейты и адаптацию контента. Ключевые игроки индустрии подчеркнули необходимость и важность этих мер, особенно поддержки продвижения и адаптации контента, что также подтверждает мировой опыт: в странах с высокоразвитой киноиндустрией такие меры способствуют повышению экспорта на 80%. С докладом выступил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, отметив важность поддержки индустрии кино и анимации. Он подчеркнул, что в этом секторе заняты 22 тыс. человек, а доля экспорта аудиовизуального контента в несырьевом неэнергетическом экспорте (ННЭ) Москвы составляет по экспертным оценкам 3,6 %. Департамент уже два года активно поддерживает инновационные решения по продвижению компаний на международных рынках (включая рынок контента Key Buyers Event). Алексей Фурсин также представил программы, разработанные для развития предпринимательства как внутри страны, так и за рубежом.

В заседании Индустриального Совета приняли участие председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, основатель компаний CTB, «Мельница» Сергей Сельянов, исполнительный директор Ассоциация анимационного кино Ирина Мастусова, исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Федор Соснов, генеральный директор компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, генеральный продюсер компании «Метрафильмс» Артем Васильев, исполнительный продюсер компании Wizart Владимир Николаев, председатель совета директоров ГК «Рики» Илья Попов, генеральный продюсер НТВ, основатель компании «ВайТ Медиа» Тимур Вайнштейн, директор телеканала ТНТ Роман Петренко, генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин, генеральный директор OKKO Джаник Файзиев, генеральный директор «МТС Медиа»/KION» Игорь Мишин, генеральный директор PREMIER Софья Митрофанова и другие представители индустрии.

РОСКИНО значительно трансформировало подходы к продвижению российского контента на зарубежных рынках, представив в 2021 году единый экспортный бренд индустрии Russian Content Worldwide. Российская индустрия под новым брендом приняла участие в 7 крупных международных рынках, где 132 российские компании презентовали 515 проектов. Традиционно сильно на рынках выступили производители анимационного контента – 20 компаний представили почти 70 проектов.

При этом, впервые после пандемии в рамках одного из главных кинорынков Marche Du Film в Каннах работал Российский павильон — в нем прошло более 20 мероприятий, которые привлекли внимание большого количества профессионалов индустрии из разных стран. Также масштабное индустриальное присутствие было впервые организовано на бизнес-площадке Венецианского кинофестиваля Venice Production Bridge. Новой для российской индустрии платформой коммуникации стал и Дубайский международный рынок контента DICM 2021, ознаменовавший выход отрасли на страны региона MENA впервые под единым брендом.

В 2021 году РОСКИНО при поддержке Министерства культуры продолжило инициативу Focus on Russia в рамках ключевых кинорынков. Эта программа позволяет максимально широко представить российские таланты, проекты и возможности кооперации с российской индустрией, возможности господдержки копродукионных проектов, установить связи с продюсерами и другими индустриальными игроками разных рынков.

Одним из ключевых мероприятий 2021 года, стал третий международный рынок национального контента Key Buyers Event: Digital. Форум, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий, собрал онлайн более 1600 участников из 86 стран мира. Впервые в рамках рынка для синхронизации запроса индустрии и возможностей государства была организована расширенная секция копродукции в партнерстве с международным форумом When East Meets West. Благодаря этой инициативе зарубежные участники смогли представить свои полнометражные проекты для миноритарной копродукции и претендовать на участие в программе поддержки копродукции, инициированной Министерством культуры РФ. В перспективе планируется трансформировать формат Key Buyers Event, который в последние два года проходил в онлайн-формате. Предполагается, что мероприятие будет существовать в гибридном формате, подразумевающем несколько кинорынков в отдельных зарубежных регионах.

Еще одним нововведением стала программа Focus On Festivals, впервые представленная на Key Buyers Event. Ее целью является продвижение российского кино и его презентация международному сообществу: кураторам фестивалей и компаниям, осуществляющим продажи независимого контента. В результате работы программы уже четыре российских фильма из лайнапа 2021 года попали на престижные фестивали и получили признание от индустриальных экспертов.

Проект Russian Film Festival, стартовавший в 2020 году, вышел на новый уровень: значительно расширилась география и появились новые форматы. Всего в 2020-2021 гг. недели российского кино прошли в 23 странах — Азия, Латинская Америка, Европа; кроме того, география этого года включала страны СНГ. Важно отметить, что в, Бразилии, Мексике, Испании — странах с большой аудиторией, — фестиваль состоялся повторно. Российское кино и анимацию благодаря этому проекту посмотрели уже более 1 млн человек по всему миру (по итогам 2020/2021 гг.). Важным моментом в 2021 году стала интеграция Russian Film Festival в крупнейшие международные фестивали мира – недели российского кино прошли в рамках показов на фестивалях в Китае, Узбекистане, Польше, Латвии, Эстонии, Беларуси, Египте.

На новый уровень вышли и образовательные инициативы для повышения уровня компетенций в российской киноиндустрии. В этом году РОСКИНО совместно с Кинотавром впервые в истории российской киноиндустрии организовали образовательную инициативу, направленную на то, чтобы наши таланты могли реализовать себя в любой стране и на любом языке. Мастер-класс для российских актеров «Как попасть в международный проект: эффективные техники самопрезентации и все нюансы кастинга» стал шансом получить профессиональные практические советы от признанных гуру кастинга, работающих с мировыми звездами.

В 2022 году РОСКИНО совместно с Министерством культуры РФ, Фондом кино и индустрией намерено усилить работу по продвижению российского креативного контента за рубежом, популяризации профессионалов российской индустрии, налаживанию копродукционных связей с международными рынками, и продолжать реализацию инновационных образовательных проектов в коллаборации с международными экспертами и институциями.

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