205 лет Театру Гонзаги в музее-заповеднике «Архангельское»

8 июня исполняется 205 лет уникальному Театру Гонзаги. Построенный итальянским художником Пьетро ди Готтардо Гонзага по заказу владельца усадьбы князя Николая Борисовича Юсупова, театр входит в число немногих существующих в мире старинных театров. До наших дней дошли не только элементы убранства зрительного зала и театральной машинерии, но и подлинные декорации Гонзаги, не сохранившиеся более ни в одном из европейских театров.

Впервые двери театра открылись во второй половине дня 8 июня 1818 года во время торжественного визита в усадьбу двух монархов - российского императора Александра I и прусского короля Фридриха-Вильгельма III. В программе открытия значилось небольшое музыкальное представление со сменой декораций. Программа празднования 205-летия театра схожа с первым днем его рождения. Гостей ждет экскурсия по театру и музыкальное представление. В этот день в театре откроются сразу две выставки – «Князь Н.Б. Юсупов-младший. Коллекционер. Музыкант. Композитор» и «Театр Гонзаги в Архангельском. Штрихи к истории» - которые продлятся до конца летнего сезона.

«Театр Гонзаги в Архангельском. Штрихи к истории» – открыта с 8 июня 2023 – 29 сентября 2023

«Театр Гонзаги в Архангельском. Штрихи к истории» – это выставка о месте театра в архитектурно-парковом ансамбле усадьбы, основных вехах его строительства, истории и реставрации. В экспозиции будут представленные оригинальные чертежи, элементы украшения интерьеров театра (бра, подсвечники, мебель), макеты театра с разными видами декораций по рисункам Пьетро Гонзаги, а также элементы оригинальной машинерии и другие предметы, так или иначе связанные с театром Гонзаги и темой усадебных театров России.

«Князь Н.Б. Юсупов-младший. Коллекционер. Музыкант. Композитор» – открыта с 8 июня 2023 – 24 сентября 2023

В фойе посетителей ждет выставка «Князь Н.Б. Юсупов-младший. Коллекционер. Музыкант. Композитор». На выставке впервые демонстрируется коллекция гравированных портретов знаменитых в XIX веке музыкантов, композиторов и певиц, составлявших круг общения Николая Борисовича. Большинство портретов имеют автографы изображенных, адресованные князю, которые до сих пор не опубликованы. Благодаря Н.Б. Юсупову-младшему, для которого музыка стала смыслом жизни, в фамильной коллекции Юсуповых появился новый раздел – музыкальные инструменты (рояли, пианолы, механические органы, музыкальные шкатулки и даже печатки с музыкальным механизмом). До сих пор в петербургском дворце Юсуповых можно услышать механический орган австрийской фирмы Томаса Гесса. В Архангельском сохранился другой механический орган – московской фирмы «Бруггер и Фуртвенглер» с записями сочинений князя Юсупова (один из валов этого органа представлен на выставке).

Обе выставки служат очередным напоминанием о вкладе князей Юсуповых в российскую культуру. Усилиями таких любителей и ценителей музыки, как великая княгиня Елена Павловна, графы Виельгорские, Г.А.Кушелев-Безбородко, Д.Н. Шереметева, А.Ф. Львов, композитор А.Г. Рубенштейн и, не в последнюю очередь, Н.Б. Юсупов-младший, Санкт-Петербург в 1830–1860-е годы стал одним из музыкальных центров Европы. Благодаря их поддержке в России была создана первая консерватория, здесь выступали лучшие музыкальные деятели XIX века и появились профессиональные отечественные музыканты, признанные во всем мире.

Выставки доступны для индивидуального посещения по сеансам, с экскурсией, а также для зрителей театральных и музыкальных программ, проходящих в театре.

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