В Москве откроется выставка архитектора авангарда «Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда»

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка «Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда». Восемь разделов экспозиции посвящены личности и творческой биографии Якова Чернихова, чьи исследования, архитектурные и графические поиски оказали влияние на современную урбанистику, графический дизайн и цифровые технологии.

Более 500 экспонатов — архитектурные проекты, графические циклы, макеты, рукописи, фотографии, документы, личные вещи — представят посетителям наследие архитектора. Выставочный проект реализован при поддержке Архитектурного благотворительного фонда имени Якова Чернихова, Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева и Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ).

Основным вектором экспозиции стала попытка проследить уникальный визионерский дар Якова Чернихова, на много десятилетий вперед предвосхитившего развитие архитектуры, орнаментального искусства, дизайна и мультимедиа.

Экспозиция построена вне хронологической последовательности, при этом биография архитектора реконструируется через важные для него места пребывания и самые главные периоды работы. Работы Якова Чернихова погружают зрителя в историю архитектуры первой половины двадцатого столетия — от авангардных экспериментов к сталинской неоклассике, от стилистических поисков к гегемонии большого стиля, — а также рассказывают о влиянии опытов зарубежного высотного строительства на советскую архитектуру 1930–1950-х годов.

«Новая выставка впервые покажет наследие архитектора авангарда Якова Чернихова максимально полно. Кураторы задумали его как серию кабинетов, каждый из которых раскрывает определенную грань таланта мастера. Его архитектурные шедевры и сегодня вдохновляют современных архитекторов, педагогов и студентов. Экспозиция включает коллекцию оригинальных работ Чернихова, а уникальная архитектура выставки станет площадкой для диалога и стартом развития собственных творческих фантазий для каждого посетителя», — отметила Кристина Краснянская, исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности.

Первый зал выставки при помощи мультимедийного решения позволит посетителям почувствовать уникальность архитектуры Чернихова, где пространство как будто освобождается от законов гравитации, а идеи — от концепций «правильного» и «должного».

Во втором зале представлена инсталляция «Учебный класс графических искусств», где можно познакомиться с необычной методикой преподавания Чернихова, который развивал в учениках свободу мышления и фантазию через работу с беспредметными композициями и затемнением освещения в рабочем пространстве.

Следующий раздел посвящен лаборатории Чернихова в Военно-Микробиологическом институте, где он создавал зарисовки микроорганизмов, ставшие основой серии «Аристография». Эти работы раскрывают принцип абстрактных построений через тональное сочетание красок.

Четвертая инсталляция — личный кабинет архитектора в доме № 8 на набережной канала Грибоедова в Ленинграде. Этот кабинет граничит в экспозиции с залом, посвященным серии «Архитектурные сказки» (пятый раздел выставки). «Архитектурные сказки» создавались на фоне смены политической парадигмы в стране, и вместе с этой сменой формулируются принципы социалистического реализма, отменяя эксперименты и свободные поиски 1920-х годов. Создавая фантазии, обращенные к древней архитектуре, Чернихов на время находит пространство, свободное от идеологических обязательств.

Шестой зал воссоздает проектную мастерскую Чернихова-архитектора. Самой известной постройкой стал Канатный цех с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик», где с 10 июля 2025 года располагается музей Якова Чернихова (как часть факультета архитектуры и дизайна Высшей школы экономики).

Седьмой раздел демонстрирует работу Якова Чернихова над созданием уникального метода построения шрифтов. Результаты этой работы вошли в книгу «Построение классического шрифта», где Чернихов применил теоретические принципы разработки архитектурных форм к созданию шрифтовых моделей. В этом же зале выставка рассказывает о серии «Военная маскировка», архитектор работал над ней в начале Второй мировой войны. Цикл был почти полностью утрачен в 2006 году, когда из Российского архива литературы и искусства было украдено несколько тысяч рисунков Якова Чернихова.

Последний зал посвящен одному из самых загадочных циклов Чернихова «Дворцы и пантеоны». Антиутопичный взгляд, соединенный с виртуозным рисованием, создает композиции, вмещающие в себя пространство двадцатого столетия. Многие мотивы, обозначенные Черниховым в этом цикле, нашли воплощение в современной архитектуре, а также фантазийном мире видеогейминга и кино.

«Умение фантазировать есть первая основа новой архитектуры» — эта формула стала творческим манифестом Якова Чернихова. Он верил, что язык рисунка станет основным языком цивилизации, и его предсказание воплотилось в наши дни в цифровых технологиях и веб-дизайне.