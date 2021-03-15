4 любительских творческих коллектива представят Московскую область на Всероссийском фестивале-конкурсе

8 лет непрерывно работаем с IHC!



Редак­ция СМИ Арт­мос­ко­вия вот уже 8 лет рабо­та­ет с ком­па­ни­ей IHC.RU. Наше сотруд­ни­че­ство нача­лось по дру­гим про­ек­там 2 апре­ля 2012 года. Все эти 8 лет мы «в эфи­ре». Отзыв­чи­вая тех­ни­че­ская под­держ­ка, заме­ча­тель­ный кол­лек­тив, доб­ро­же­ла­тель­ная адми­ни­стра­ция — что еще нуж­но, что­бы зани­мать­ся раз­ви­ти­ем соб­ствен­ных интер­нет-про­ек­тов? Сер­деч­но бла­го­да­рим и реко­мен­ду­ем!

Интер­нет-хостинг центр — это быст­рые сер­ве­ра в Москве и за её пределами.

Дока­за­но соб­ствен­ным опы­том сотрудничества.