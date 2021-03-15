4 любительских творческих коллектива представят Московскую область на Всероссийском фестивале-конкурсе

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В рам­ках реа­ли­за­ции наци­о­наль­но­го про­ек­та «Куль­ту­ра» Мини­стер­ство куль­ту­ры Рос­сий­ской Феде­ра­ции и «Госу­дар­ствен­ный Рос­сий­ский Дом народ­но­го твор­че­ства име­ни В.Д. Поле­но­ва» про­во­дит Все­рос­сий­ский фести­валь-кон­курс люби­тель­ских твор­че­ских кол­лек­ти­вов. Фести­валь в 2021 году про­во­дит­ся в номи­на­ции «Тра­ди­ции».

В кон­кур­се участ­во­ва­ли фольк­лор­ные кол­лек­ти­вы, ансам­бли народ­ной пес­ни, ансам­бли народ­ной музы­ки и ансам­бли народ­но­го тан­ца. Все­го от твор­че­ских кол­лек­ти­вов Мос­ков­ской обла­сти было пода­но 44 заяв­ки. На I этап фести­ва­ля Мини­стер­ство куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти ото­бра­ло 4 коллектива:

  • Народ­ный кол­лек­тив «Фольк­лор­но – этно­гра­фи­че­ский ансамбль «Исто­ки» «Центр тра­ди­ци­он­ной рус­ской куль­ту­ры южно­го Под­мос­ко­вья «Исто­ки», г. о. Подольск руко­во­ди­тель Еле­на Бессонова;
  • Народ­ный кол­лек­тив «Хор рус­ской пес­ни «Русь» «Дво­рец куль­ту­ры «Химик», г. о. Вос­кре­сенск, руко­во­ди­тель Татья­на Канкасова;
  • Народ­ный кол­лек­тив Ансамбль гус­ля­ров «Купи­на» «Рай­он­ный куль­тур­ный центр «Купи­на» име­ни Любо­ви Яко­влев­ны Жук», г. о. Крас­но­горск, руко­во­ди­тель Дмит­рий Волков;
  • Заслу­жен­ный кол­лек­тив народ­но­го твор­че­ства Рос­сий­ской Феде­ра­ции Народ­ный ансамбль тан­ца «Боярыш­ня» «Ист­рин­ский куль­тур­но-досу­го­вый ком­плекс» г. о. Ист­ра, струк­тур­ное под­раз­де­ле­ние Кост­ров­ский Дом Куль­ту­ры, г. о. Ист­ра, руко­во­ди­те­ли: Алла и Евге­ний Рыцаревы.

II отбо­роч­ный (заоч­ный) этап для кол­лек­ти­вов ЦФО прой­дет в апре­ле 2021 года.

Для справки:

В Под­мос­ко­вье боль­ше 15 тысяч люби­тель­ских твор­че­ских кол­лек­ти­вов, дей­ству­ю­щих в муни­ци­паль­ных куль­тур­но-досу­го­вых орга­ни­за­ци­ях. В 2020 году лау­ре­а­та­ми Все­рос­сий­ско­го фести­ва­ля-кон­кур­са люби­тель­ских твор­че­ских кол­лек­ти­вов от Мос­ков­ской обла­сти были 3 кол­лек­ти­ва –⠀образ­цо­вый кол­лек­тив «Пили­грим» Дво­рец куль­ту­ры «Пав­ло­во-Покров­ский», г. о. Пав­лов­ский Посад, руко­во­ди­тель Ната­лья Рож­ков­ская; народ­ный кол­лек­тив «Духо­вой оркестр име­ни Р.Д. Олек­сю­ка» «Ист­рин­ский куль­тур­но-досу­го­вый центр», г.о. Ист­ра, руко­во­ди­тель кол­лек­ти­ва Юрий Здро­гов и образ­цо­вый кол­лек­тив балет­ная сту­дия «Центр дет­ско­го теат­раль­но­го твор­че­ства «Синяя пти­ца», г.о. Подольск, руко­во­ди­тель Еле­на Морозова.

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