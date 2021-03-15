4 любительских творческих коллектива представят Московскую область на Всероссийском фестивале-конкурсе

В рамках реализации национального проекта «Культура» Министерство культуры Российской Федерации и «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова» проводит Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов. Фестиваль в 2021 году проводится в номинации «Традиции».
В конкурсе участвовали фольклорные коллективы, ансамбли народной песни, ансамбли народной музыки и ансамбли народного танца. Всего от творческих коллективов Московской области было подано 44 заявки. На I этап фестиваля Министерство культуры Московской области отобрало 4 коллектива:
- Народный коллектив «Фольклорно – этнографический ансамбль «Истоки» «Центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки», г. о. Подольск руководитель Елена Бессонова;
- Народный коллектив «Хор русской песни «Русь» «Дворец культуры «Химик», г. о. Воскресенск, руководитель Татьяна Канкасова;
- Народный коллектив Ансамбль гусляров «Купина» «Районный культурный центр «Купина» имени Любови Яковлевны Жук», г. о. Красногорск, руководитель Дмитрий Волков;
- Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации Народный ансамбль танца «Боярышня» «Истринский культурно-досуговый комплекс» г. о. Истра, структурное подразделение Костровский Дом Культуры, г. о. Истра, руководители: Алла и Евгений Рыцаревы.
II отборочный (заочный) этап для коллективов ЦФО пройдет в апреле 2021 года.
Для справки:
В Подмосковье больше 15 тысяч любительских творческих коллективов, действующих в муниципальных культурно-досуговых организациях. В 2020 году лауреатами Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов от Московской области были 3 коллектива –⠀образцовый коллектив «Пилигрим» Дворец культуры «Павлово-Покровский», г. о. Павловский Посад, руководитель Наталья Рожковская; народный коллектив «Духовой оркестр имени Р.Д. Олексюка» «Истринский культурно-досуговый центр», г.о. Истра, руководитель коллектива Юрий Здрогов и образцовый коллектив балетная студия «Центр детского театрального творчества «Синяя птица», г.о. Подольск, руководитель Елена Морозова.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.