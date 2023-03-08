«400 ударов», «Жюль и Джим» и «Нежная кожа» – классические картины раннего Трюффо, выходят в российский прокат

30 марта в прокат по России выходят три картины Франсуа Трюффо, легендарного режиссера эпохи Французской новой волны – «400 ударов», «Жюль и Джим» и «Нежная кожа», — классические картины раннего Трюффо, сделавшие его звездой и настоящей иконой Nouvelle Vague.

Франсуа Трюффо — кинорежиссёр, сценарист, актёр и критик, один из основоположников Французской новой волны, чье имя навсегда вошло в историю кино. Лауреат Каннского и Берлинского кинофестивалей, обладатель премий «Оскар» и «BAFTA», он внес огромный вклад в развитие киноязыка. Многие известные деятели кино, такие как Ингмар Бергман, Мартин Скорсезе и Вуди Аллен, называли Трюффо среди своих любимых режиссеров.

В подборку фильмов, которые вновь можно будет увидеть на больших экранах, вошли три картины раннего творческого периода режиссера. Именно эти фильмы сформировали Французскую новую волну и стали настоящей энциклопедией этого периода.

ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ

Дебютный фильм Трюффо сразу же покорил зрителей и критиков по всему миру. Картина получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру и была номинирована на «Оскар» «За лучший оригинальный сценарий». Фильм изучают в киношколах, он стабильно попадает в списки лучших фильмов всех времён. Во многом это автобиографичная картина — как и герой фильма, Трюффо жил с матерью и отчимом, спал в коридоре, так как в квартире не было другого места, и предпочитал сбегать из дома, прогуливать школу и проводить время с друзьями и в кино, пробираясь в кинозалы «зайцем», если у него не хватало денег на билет. Исключённый из нескольких школ, будущий режиссёр в 14 лет решил начать самостоятельную жизнь и окончательно бросил школу.

«400 ударов» стал вехой в истории кино, ознаменовав начало Французской новой волны. Для этого направления характерен отказ от устоявшегося и исчерпавшего себя стиля съёмки и предсказуемости повествования. В своем дебюте Трюффо поощрял импровизацию юных непрофессиональных актеров, а по стилю съемки фильм стал манифестом техники «камера-перо», подразумевавшей свободу от ограничений, налагаемых студийными павильонами и статичной кинокамерой. Камера Трюффо двигалась свободно, взлетая на крыши и выписывая пируэты, а финал с взглядом героя прямо в камеру позднее вызвал массу подражаний. Оператором картины выступил Анри Декаэ, позднее снявший «Профессионала» и «На ярком солнце». Картина была снята за 46 дней, и впоследствии Трюффо возьмёт за правило снимать фильмы таким «молниеносным штурмом».

Мировое признание получила актёрская работа 14-летнего Жана-Пьера Лео, который был отобран на главную роль из-за внешнего сходства с Трюффо и с героем фильма Антуаном Дуанелем — Жан-Пьер на тот момент учился в пансионе и постоянно нарушал дисциплину. Картина породила целую серию фильмов, повестующих о жизни Дуанеля. Жан-Пьер Лео продолжал играть эту роль, взрослея вместе со своим героем — так, «400 ударов» вышел в 1959, а последний фильм цикла, «Сбежавшая любовь», в 1979.

В ролях: Жан-Пьер Лео, Клер Морье, Альбер Реми, Ги Декомбль, Жорж Фламан, Патрик Оффэ и др.

ЖЮЛЬ И ДЖИМ

Третий полнометражный фильм Трюффо является настоящей энциклопедией по Французской новой волне. Картина, повествующая о конфликте дружбы и любви, снята по малоизвестному роману французского писателя Анри-Пьера Роше, который Трюффо случайно нашел у букинистического развала. Трюффо сразу влюбился в эту книгу и хотел экранизировать еще когда занимался журналистикой, но решил, что для такого сюжета ему нужен режиссерский опыт, отложив экранизацию на несколько лет.

На главную женскую роль в картине Трюффо взял Жанну Моро, о которой кинокритик Жинетта Венсандо писала: «В то время как Брижит Бардо символизировала чувственность, а Катрин Денёв — элегантность, Жанна Моро воплотила в кино идеал интеллектуальной женственности». Оператором картины стал Рауль Кутар, своей манерой живой съемки определивший визуальный почерк французской новой волны. Критиков восхищала мобильность камеры Кутара, которую он то держит в руках, то привязывает к велосипеду, то устанавливает на вертолёте, усиливая эмоциональный отклик картины. Фильм также запомнился музыкой, сочинённой Жоржем Делерю — за создание музыки к более чем 350 фильмам он был назван «Моцартом кинотеатров». Звуковая дорожка, сочиненная им для «Жюля и Джима», была названа журналом «TIME» одной из десяти лучших в истории кинематографа.

В фильме Трюффо касается своих излюбленных тем любви и дружбы. Хотя молодежь 60-х видела в картине манифест свободной любви, фильм скорее высвечивает опасность таких отношений и разрушительность для дружбы.

Фильм сразу же получил признание. Кумир Трюффо, Жан Ренуар, заявил, что был бы не прочь увидеть своё имя в титрах. Советский киновед И. И. Лищинский писал, что «Жюли и Джим» — это лучший фильм в творчестве Трюффо. Картина была любимым фильмом Стивена Хокинга.

В ролях: Жанна Моро, Оскар Вернер, Анри Серр, Сабин Одпен, Мари Дюбуа, Мишель Сюбор и др.

НЕЖНАЯ КОЖА

Классический фильм Трюффо о любви, главную роль в котором исполнила актриса Франсуаза Дорлеак, старшая сестра Катрин Денёв. «Нежная кожа» в свое время был принят критиками на удивление холодно. В 1964 году картина претендовала на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, но проиграла триумфальным «Шербурским зонтикам», главную роль в которых сыграла дебютантка Катрин Денёв. Для Франсуазы Дорлеак это было ударом — в отличие от младшей сестры она гораздо серьезнее относилась к актерской карьере, и именно Франсуазе прочили в кино большое будущее. Увы, всего через три года Дорлеак погибла в автокатастрофе. Это стало трагедией для Трюффо — режиссера долгое время связывали с Дорлеак романтические отношения.

Также касаясь в этом фильме тем любви и измены, Трюффо создает настоящий отпечаток реальности своего времени. С помощью классических элементов триллера – контрастного освещения, тревожного ожидания, длинных кадров с реакциями персонажей – Трюффо рассказывает историю о безвыходном положении героев, при этом делая тонкую сатиру о нравах современного общества.

В ролях: Жан Дезайи, Франсуаза Дорлеак, Нелли Бенедетти, Даниэль Чеккальди, Лоранс Бади, Филипп Дюма, Пауле Эмануеле, Морис Гаррель, Сабин Одпен и др.

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