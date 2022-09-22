48 Российский Антикварный Салон х Lifestyle «Искусство интерьера» открываются в Гостином Дворе

23 ноября 2022 года в Гостином Дворе состоится открытие важнейшего события культурной жизни России — 48 Российского Антикварного Салона х Lifestyle «Искусство интерьера», объединяющих все сферы коллекционирования и представляющие мировые мебельные, интерьерные и текстильные бренды от именитых дизайнеров.

Более 120 ведущих российских галерей представят произведения высокого искусства, достойные удовлетворить самых взыскательных коллекционеров — вся палитра ценных и редких антикварных произведений искусства, обладающих художественной, коллекционной и инвестиционной ценностью. Произведения происходят из закрытых частных собраний многие из этих работ впервые экспонируются на публике. В ярмарке примут участие галереи Suslov Fine Art

галерея «Петербург», «Элизиум», «Искусство Востока», Антикварный салон «На Кутузовском проспекте, 22–24», «Альтруист» и многие другие.

Впервые на выставке будут представлены: брошь стол-консоль-жардиньерка мастерской братьев Гамбс, выполненный по заказу императрицы Александры Фёдоровны для дворца в Ореанде, парные дворцовые вазы Императорского фарфорового завода, выполненные для императрицы Марии Александровны, произведения искусства, выполненные домами Фаберже и Cartier, ювелирные украшения Луиса Масриера и Росес (Lluís Masriera i Rosés) испанского ювелира, представителя одного из самых значимых ювелирных семейств Каталонии XIX века.

Единственная в России «Ювелирная улица» объединит более 30 известных российских ювелирных брендов. Уникальные техники, необычные решения, вдохновленные искусством предшествующих периодов, редчайшие камни — украшения, представленные в рамках ярмарки, являются непревзойденными образцами современного ювелирного искусства. Ювелирные коллекции представят: Милютин Михаил, MOUSSON ATELIER, СHAMOVSKIKH Jewellery House, Ювелирный дом «TARUTIN», Style Avenue, Liza Borzaya, Bagiryan Jewelry и многие другие.

Специальный проект Lifestyle «Искусство интерьера» посвящен предметам интерьера, которые способны вдохнуть жизнь в любой дизайнерский и архитектурный проект. Искушенную публику ждут встречи с произведениями дизайнерского и декораторского искусства, авторскими коллекциями, предметами роскоши и утонченного стиля. Имиджевым разделом экспозиции будет проект «Русский Интерьер»: 10 стендов-композиций, каждый из которых является самобытным по стилю и авторскому высказыванию, продемонстрируют развитие российской дизайнерской сцены сегодня. В них дизайнеры Лейла Улуханли, Полина Пидцан, Женя Жданова, Степан Бугаев и Алексей Бочков переосмысляют традиции оформления русских дворцов, профессорских квартир и загородных дач в новом ключе, с учетом потребностей современного клиента. Взыскательную и искушенную публику ждут встречи с произведениями дизайнерского и декораторского искусства, авторскими коллекциями, предметами роскоши и утонченного стиля.

В рамках 48-ого Российского Антикварного Салона пройдет Юридический форум по вопросам правовых аспектов покупки, продажи и демонстрации искусства в сети интернет – единственное в нашей стране профессиональное узкоспециализированное мероприятие в этой сфере. Посещение деловой программы выставки даст возможность гостям узнать о последних тенденциях в мебельной индустрии, а также познакомиться с новейшими веяниями дизайна и искусства интерьера.

48 Российский Антикварный Салон и выставка LIFESTYLE «Искусство интерьера» ждут ценителей утонченного стиля с 23 по 27 ноября в Гостином Дворе. Используйте уникальную возможность стать частью самого престижного светского мероприятия осени.

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