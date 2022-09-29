48 РОССИЙСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН х LIFESTYLE «ИСКУССТВО ИНТЕРЬЕРА»

23 ноября 2022 года в Гостином Дворе состоится открытие важнейшего события культурной жизни России — 48 Российского Антикварного Салона х LIFESTYLE «Искусство интерьера», объединяющего все сферы коллекционирования и представляющего мировые мебельные, интерьерные и текстильные бренды от именитых дизайнеров.

«Русский стиль» станет главной темой Салона, соединяющий в единое целое все разделы выставки: классическое, ювелирное искусство и дизайн интерьера. Опираясь и беря лучшие практики из таких разных традиций: древнерусской, царской, авангардной и советской, коллекции, представленные на выставке, подчеркнут вектор развития искусства от прошлого к будущему и станут отражением современной российской эстетики.

Салон соберет на одной площадке более 250 ведущих российских галерей, которые представят коллекции произведений высокого классического и ювелирного искусства. В этом году посетителей ждет большая программа тематических экспозиций, подготовленная участниками. На стендах можно будет увидеть как редкие работы художников русского авангарда, в частности, Марка Шагала, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, так и классиков живописи XIX – начала XX века, в том числе Михаила Шишкина, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова и Василия Поленова. Произведения происходят из закрытых частных собраний, многие из этих работ десятилетиями не экспонировались на публике. Впервые на выставке будут представлены: стол-консоль-жардиньерка мастерской братьев Гамбс, выполненный по заказу императрицы Александры Фёдоровны для дворца в Ореанде, парные дворцовые вазы Императорского фарфорового завода из коллекции императрицы Марии Александровны, произведения искусства ювелирных домов Фаберже и Cartier, украшения представителя одного из самых значимых ювелиров Каталонии XIX века Луиса Масриера, испанского ювелира, представителя одного из самых значимых ювелирных семейств Каталонии XIX века.

Единственная в России «Ювелирная улица» объединит более 30 известных российских ювелирных брендов. Уникальные техники, необычные решения, вдохновленные искусством предшествующих периодов, редчайшие камни — украшения, представленные в рамках ярмарки, являются непревзойденными образцами современного ювелирного искусства. Ювелирные коллекции представят: Милютин Михаил, MOUSSON ATELIER, СHAMOVSKIKH Jewellery House, Ювелирный дом «TARUTIN», Style Avenue, Liza Borzaya, Bagiryan Jewelry и многие другие.

Специальный проект LIFESTYLE «Искусство интерьера» посвящен предметам интерьера, которые способны вдохнуть жизнь в любой дизайнерский и архитектурный проект. Искушенную публику ждут встречи с произведениями дизайнерского и декораторского искусства, авторскими коллекциями, предметами роскоши и утонченного стиля. Имиджевым разделом экспозиции будет проект «Русский Интерьер», куратором которого выступит дизайн-эксперт Евгения Микулина. 10 стендов-композиций, каждый из которых является самобытным по стилю и авторскому высказыванию, продемонстрируют развитие российской дизайнерской сцены сегодня. В них дизайнеры Лейла Улуханли, Полина Пидцан, Женя Жданова, Степан Бугаев, Татьяна Миронова и Алексей Бочков переосмысляют традиции оформления русских дворцов, профессорских квартир и загородных дач в новом ключе, с учетом потребностей современного клиента. Что такое русский дизайн? На какие новые реперы он может и должен опираться? И что интересно российскому клиенту сегодня? Опираясь и беря лучшие практики из таких разных древнерусской, царской, авангардной и советской традиций, раздел и LIFESTYLE «Искусство интерьера» пытается ответить на эти вопросы, изучая и конструируя тенденции прошлого и будущего.

В рамках Салона, 26 ноября, пройдет благотворительный аукцион в помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Более 20 произведений кисти известного русского художника рубежа XIX-XX веков Сергея Дмитриевича Милорадовича, чьи произведения находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного музея истории религии, ГМИИ им. А.С. Пушкина и в некоторых других музеях, будут выставлены на аукционе.

Посетители смогут принять участие в Юридическом форуме по вопросам правовых аспектов покупки, продажи и демонстрации искусства в сети интернет – единственом в нашей стране профессиональном узкоспециализированном мероприятии в этой сфере. Посещение деловой программы выставки даст возможность гостям узнать о последних тенденциях в мебельной индустрии, а также познакомиться с новейшими веяниями дизайна и искусства интерьера.

48 Российский Антикварный Салон х LIFESTYLE «Искусство интерьера» ждут ценителей утонченного стиля с 23 по 27 ноября в Гостином Дворе. Используйте уникальную возможность стать частью самого престижного светского мероприятия осени.

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