Алексей ГНЕДОВСКИЙ: «Настало время говорить о благотворительности без ложной скромности»

Во времена перемен и потрясений в первую очередь страдают незащищенные слои населения. Люди с особыми потребностями сейчас действительно нуждаются в поддержке больше, чем на протяжении последних относительно «сытых» лет. 15 сентября 25 лет исполнилось одному из старейших благотворительных фондов страны и исторически первой у нас некоммерческой организации, созданной для поддержки людей с синдромом Дауна, – фонду «Даунсайд Ап». Мы беседуем с попечителем фонда, главой инвестиционной компании «Велес Капитал» Алексеем Дмитриевичем Гнедовским*.

– Более двадцати лет Вы поддерживаете фонд Даунсайд Ап, что определило выбор этой организации для оказания благотворительной помощи?

– С фондом меня познакомил Марлен Манасов, известный финансист и замечательный человек. И меня по-настоящему вдохновил коллектив, я проникся идеей – очень непростой идеей помощи детям с синдромом Дауна и родителям, воспитывающим таких детей.

Вся помощь все эти годы осуществляется фондом семьям безвозмездно. Пройден огромный путь, от поддержки 18 семей до более, чем 12 тысяч семей. За четверть века реальная педагогическая практика Даунсайд Ап вылилась в серьезную и эффективную методологию сопровождения и социализации детей с синдромом Дауна.

– Как именно осуществляется поддержка фонда?

– Долгие годы Даунсайд Ап существовал исключительно на частные пожертвования, с развитием благотворительности в стране появилась возможность и получать гранты на значимые программы.

С обострением экономических проблем и уходом ряда международных компаний не будет преувеличением сказать, что многие российские НКО столкнулись с небывалыми трудностями в текущем обеспечении деятельности во благо подопечных.

Деятельность Даунсайд Ап на протяжении 25 лет – адресная, прозрачная, безвозмездная, а репутация у организации – безупречная. Вопрос сокращения программ помощи стоит довольно остро, но мы не теряем надежду на пробуждение отклика у новых возможных доноров из числа крепких российских предприятий и предпринимателей.

– Как можно помочь сейчас?

– Такая помощь может заключаться как в регулярных пожертвованиях, — квартальных, ежемесячных, так и в дофинансировании конкретных программ с понятной логикой и кругом благополучателей. Такая помощь может выражаться и в участии в активностях фонда Дауйсайд Ап и дружественного ему фонда Синдром любви, созданного для сбора средств на отдельных проектах, таких, например, как «Спорт во благо».

Оба фонда открыты к сотрудничеству, и новым донорам может быть предложено и проведение собственных тематических акций в поддержку фонда.

Моя компания, например, регулярно проводит благотворительные приемы в поддержку людей с синдромом Дауна. Приуроченный к юбилею фонда торжественный вечер стал шестнадцатым таким мероприятием. Концепция хорошая, ее разделяют многие давние друзья фонда: это возможность совместить благое дело с качественным общением и культурной программой – на одной из московских площадок при нашем финансировании организуется концерт, гости которого жертвуют непосредственно фонду за присутствие на таком вечере по вполне посильным для обычных столичных концертов уровням – пять тысяч рублей, проходит приветственный коктейль, часто и небольшой аукцион.

Полагаю, особенно в текущей ситуации возможность собраться так с сотрудниками, друзьями, деловыми партнерами, клиентами и провести по-настоящему доброе мероприятие, затраты на которое с учетом партнерской поддержки площадок действительно невелики, может соответствовать потребностям многих предпринимателей.

Мы будем такие инициативы не только приветствовать, но и с учетом опыта – содействовать по возникающим оргвопросам.

– Сборы от таких мероприятий направляются непосредственно фонду?

– Да, никаких изъятий мы не допускаем, это не «часть прибыли» или часть стоимости лота – это все пожертвования в форме платы за вход, оплаты лотов аукциона – все напрямую фондам, без посредников.

– Как формируется культурный контент таких вечеров?

– Мы приглашаем достойных музыкантов, артистов и ведущих. Не раз приемы и аукционы вели Валдис Пельш и Тутта Ларсен. Благодарим их и многих, кто принимал участие в концертах, а это Народный артист России Юрий Розум, оперная прима Любовь Казарновская, солисты оперного театра «Геликон», Евгений Маргулис, Александр Ф. Скляр, Мариам Мерабова – она, кстати, выступила и на 25-летии фонда, для этого особенного вечера мы выбрали концертный проект Марии Тарасевич и Амарии «Культурные Среды», программу составили и провели они, Амария (Мария Богданова) – в числе попечителей фонда Даусайд Ап, она до того и выступала со своим коллективом на наших приемах. Вечер открыл Председатель попечительского совета Даунсайд Ап Александр Стальевич Волошин. Аукцион блестяще провел Валдис Пельш, нам удалось собрать на программы помощи людям с синдромом Дауна почти четыре миллиона рублей. Сердечно благодарим всех жертвователей.

– Сотрудники Вашей компании вовлечены в поддержку Даунсайд Ап?

– Да, они не раз участвовали в различных мероприятиях фонда. У нас довольно сплоченный коллектив, многие работают более пятнадцати, даже двадцати лет. Как руководителю мне не приходится делать что-то специальное для привлечения их внимания к благотворительности. Это в нашем случае – естественный процесс.

– Почему, на Ваш взгляд, о благотворительности в нашей стране говорить не очень принято? Тема непопулярна в СМИ. Разве не стоит, напротив, особенно сейчас, давать вдохновляющие примеры добрых дел? Это же в интересах благополучателей…

– Неловкость в обсуждении благотворительности в публичном пространстве имеет под собой вполне понятные причины. Наша несоветская история насчитывает лет тридцать. А культура взращивается, в общем-то, столетиями. Не одним поколением. То, что сейчас у нас благотворительность в принципе возникла как направление, уже хорошо, это показатель здорового общества. А на остальное, на развитие, нужно время.

Благотворительность традиционно, на мой взгляд, это удел людей обеспеченных, с одной стороны, и осознавших свой статус, как минимум – принадлежность к среднему классу. Конечно, человек с невысоким доходом, но с доброй душой, поможет, сколько сможет, но делать это регулярно не будет. Поддержку благотворительных организаций может осуществлять человек со стабильным средним и выше доходом, отчисляя «небольшие» — по его же восприятию – суммы. Именно такие жертвователи создают основу стабильного положения фондов и их подопечных. На такую аудиторию мы и нацеливаем наш призыв о посильной помощи людям с синдромом Дауна, гарантируя как попечители, что средства тратятся по назначению. Пожертвования можно делать и на сайтах фондов Даунсайд Ап и Синдром любви и переводом на их счета.

А поднимать именно сейчас тему благотворительности в публичном поле считаю просто необходимым. Настало время говорить о благотворительности без ложной скромности. И действовать. И я считаю себя вправе рассказать о своем двадцатилетнем опыте в таких вопросах и привлечь внимание к проблеме и возможным совместным инициативам. Присоединяйтесь к клубу друзей Даунсайд Ап.

– Есть ли у Вас жизненный девиз, любимое изречение, поделитесь?

– Из последней книги Аркадия Стругацкого: «Верю я в непостижимую судьбу – функцию темперамента, обстоятельств и поступков». И детям, и студентам на лекциях часто говорю об этом: обстоятельства могут быть любыми, и, конечно, от случайностей мы не застрахованы. Но судьбу, в конечном итоге, формируют характер человека и его поступки.

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* Алексей Дмитриевич Гнедовский – сооснователь и учредитель ИК «Велес Капитал», член совета директоров НАУФОР, наблюдательного совета ГИФА, Международного совета музеев, творческого союза «Гильдия мастеров-оружейников», попечительского совета экономического факультета МГУ им. Ломоносова, клуба друзей Государственного Исторического музея, Государственного Эрмитажа, попечитель благотворительных фондов «Даунсайд Ап» и «Синдром любви», меценат, коллекционер, издатель книг по военной истории и «Русского охотничьего журнала».

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