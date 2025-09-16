«Я пропал»: Султан Лагучев выпустил песню о мужской участи

Эта песня — финальная точка захватывающей трилогии и мощный заряд эмоций, который не оставит равнодушным ни одного слушателя. Если вы переживали жаркие летние страсти и остались в самом сердце эмоциональной палитры, то «Я пропал» — именно для вас!

Песня рассказывает историю мужской смелости, решимости и силы чувств. Готовность взять инициативу, отпустить контроль и полностью погрузиться в океан эмоций — вот что делает эту композицию особенной.

«Твой градус повышен до ста —

С тобой я сгорю или просто расплавлюсь.

К тебе полечу, ты меня протаранишь!

Я пропал, ночь не спал,

В моих мыслях — чародейка.

Убегал, отпускал —

Догнала меня злодейка.»

Яркие ритмы, вдохновляющий текст и страстная энергия — у этого трека есть всё, чтобы стать любимым спутником осеннего сезона.