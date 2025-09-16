АртМосковия: регламент публикаций, оплата

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Я пропал»: Султан Лагучев выпустил песню о мужской участи

«Я пропал»: Султан Лагучев выпустил песню о мужской участи

султан-лагучев

Эта песня — финальная точка захватывающей трилогии и мощный заряд эмоций, который не оставит равнодушным ни одного слушателя. Если вы переживали жаркие летние страсти и остались в самом сердце эмоциональной палитры, то «Я пропал» — именно для вас!

Песня рассказывает историю мужской смелости, решимости и силы чувств. Готовность взять инициативу, отпустить контроль и полностью погрузиться в океан эмоций — вот что делает эту композицию особенной.

«Твой градус повышен до ста —
С тобой я сгорю или просто расплавлюсь.
К тебе полечу, ты меня протаранишь!
Я пропал, ночь не спал,
В моих мыслях — чародейка.
Убегал, отпускал —
Догнала меня злодейка.»

Яркие ритмы, вдохновляющий текст и страстная энергия — у этого трека есть всё, чтобы стать любимым спутником осеннего сезона.

