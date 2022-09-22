Московская областная филармония представит в Наро-Фоминске спектакль «Волшебная флейта»

24 сентября в Центральном дворце культуры «Звезда» г. Наро-Фоминска в рамках большой программы «К вам едет опера!» и проекта «Детская филармония» Московская областная филармония представит спектакль «Волшебная флейта» по мотивам оперы В.А. Моцарта.

Спектакль интерактивный, он вовлекает ребенка в творчество, знакомит с большим искусством, великой музыкой, театральной магией. «Волшебная флейта» – это веселая азбука оперного театра, путешествие по страницам известного произведения. Которое идеально подходит для подобного эксперимента: сказочная история, много мелодий, а кроме того на сцене не только поют, но и разговаривают.

Юные зрители и их родители получат возможность услышать оперную классику в современном формате полусценической версии. Постановка совмещает концертное исполнение с элементами театрализации: мизансценами, костюмами, гримом, светом.

Партии в опере исполнят молодые звезды оперной сцены – солисты Молодежного музыкального театра Московской областной филармонии, Государственного академического Московского областного хора имени А.Д. Кожевникова, выпускники Академии хорового искусства имени В.С. Попова и Центра оперного пения имени Галины Вишневской, солисты московских музыкальных театров.

Молодые артисты будут говорить с юными зрителями на одном языке, зарядят их энергией музыкального творчества, покажут, что опера – это живое современное искусство.

Начало в 17.00.

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