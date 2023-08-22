50 событий фестиваля «Традиция»

15 000 человек посетили литературно-музыкальный фестиваль «Традиция», прошедший в эти выходные в усадьбе «Захарово» (Музей-заповедник А.С. Пушкина) и парке Захарово при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

В этом году было представлено более 50 событий. Главные вехи программы остались традиционными. Было много музыки – музыканты группы «Аквариум» Олег Шарр и Олег Сакмаров, звезда мировой классической сцены Валентина Лисица, лидер группы «Маша и Медведи» Мария Макарова, известный импровизатор Сергей Летов, группа «ТеАмо», Таисия Краснопевцева со своим уникальным фолк-коллективом, знаменитый Хор Сретенского монастыря с 600-летней музыкальной традицией, автор-исполнитель песен на стихи поэтов как современных, так и «серебряного века» Елена Фролова, рок-группа «Зверобой», семья Лундстремов и многие другие. Также в программе – серия бесед о культуре, истории, философии с невероятными участниками, среди которых Любовь Казарновская, Владимир Стеклов, Эдуард Бояков, Александр Шолохов, Андрей Бледный, Алексей Гинтовт, Евдокия Германова… Большое внимание было уделено поэзии — в программе прочли свои стихи крупнейшие современные поэты Мария Ватутина, Анна Долгарева, Анна Ревякина, Дмитрий Воденников, Алексей Шмелев, Александр Пелевин, Игорь Караулов, а вечером Новый Театр представил спектакль о судьбах крупнейших поэтов и философов современности — «Слезы молний».

«Традиция» — семейный фестиваль для любителей искусства всех возрастов, задачей которого является популяризация и сохранение русской культурной идентичности, русского культурного кода с помощью музыки, литературы, а также театра, истории, публицистики, семейных программ и русской национальной кухни. Фестиваль объединяет мастеров ремесел, народных художников, артистов и исследователей, которые делятся своими знаниями и навыками со зрителями.

Главная традиция — это преемственность поколений, поддержка и развитие исконно русских традиций, передача знаний от одного члена семьи другому, наставничество.

На открытии фестиваля прозвучали приветственные слова Эдуарда Боякова и директора музея-заповедника А.С.Пушкина Александра Рязанова, видеообращение Захара Прилепина.

Молодые актеры Нового театра под руководством Эдуарда Боякова представили «Житие Святого Николая», продолжив «житийную» тему фестиваля «Традиция».

Одним из ключевых событий стал вечер «Памяти Дарьи Дугиной». «Даша была интегральным человеком, человеком удивительной цельности. Когда я говорю про атаку, враг прежде всего атакует личность цельного человека. Человека, который способен подать своей жизнью пример счастливой жизни, полноценной жизни. Даша в этом направлении двигалась. Премия Дугиной должна нести ответ на загадку человеческой цельности», — поделился Эдуард Бояков. На вечере было объявлено о создании премии и фонда имени Дугиной. А писатель Роман Антоновский зачитал обращение отца Дарьи, философа Александра Дугина: «Это замечательная инициатива, едва ли есть лучший способ почтить ее память, ведь Даша была воплощением творчества, она была броском в будущее, жила верой и надеждой».

В завершении фестиваля на Большой поляне «родилась», как выразился Эдуард Бояков, группа «Лавра» с обновленным составом — к бессменным Сергею Калачёву (aka. Grebstelь) и Варваре Котовой присоединился Илларион Брусс. Группа «Лавра» появилась благодаря спектаклю Нового Театра «Лавр» (режиссер – Эдуард Бояков), премьера которого состоится 5 октября 2023 года на сцене Центрального академического театра Российской Армии.

А в Усадьбе, под открытым небом представили премьеру Нового Театра — спектакль «Слезы молний» режиссера Сергея Глазкова. Слёзы молний — это документальный рассказ с театральной сцены о героях современной русской культуры: поэтах Игоре Караулове, Марии Ватутиной, Анне Ревякиной, легендарном Юрии Кублановском, музыканте Петре Лундстреме, а также о погибшем поэте, воине Донбасса Игоре Граче и философе Дарье Дугиной. Чтецами выступили народный артист России Валентин Клементьев и Амина Синагатуллина. Стихи Игоря Грача и Дарьи Дугиной звучали под скрипку Петра Лундстрема. Это был разговор со зрителем на серьёзные социально-политические и духовные темы языком современного героя — ровесника этого века, времени.

Благодаря богатой и разнообразной программе на фестиваль из года в год приезжают представители трех-четырёх поколений, это как постоянные гости, которые ждут «Традицию» весь год, так и новые. Авторы идеи фестиваля – режиссер, продюсер, художественный руководитель «Нового Театра» Эдуард Бояков и писатель, общественный деятель Захар Прилепин – ежегодно осмысливают и утверждают программу.

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