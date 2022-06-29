50 студентов архитектурных вузов создадут новые проекты для регионов

Завершился отборочный тур федерального архитектурного конкурса «Экосистема Города» и стал известен финальный состав участников очных воркшопов, которые пройдут в 5 регионах.

Конкурс «Экосистема Города», проводится Роскультцентром и компанией «Культура потребления» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Заявки на участие в конкурсе подали более 600 молодых архитекторов и урбанистов со всей страны. Первый этап состоял из бесплатного образовательного онлайн-курса, который включал в себя 26 лекций от ведущих специалистов креативной индустрии и завершился в апреле. После этого участники должны были выполнить домашнее задание, на основе которого эксперты отбирали лучшие работы, авторы которых приглашены к участию в следующем этапе.

Были сформированы 5 команд по 10 человек, которым предстоит под наставничеством профессиональных архитекторов разработать проекты по развитию территорий, участвующих в конкурсе. Итогом станет защита работ перед жюри, а пять лучших проектов будут реализованы в срок до 2026 года и станут частью новой комфортной городской среды в 5 регионах РФ: Липецкой, Тульской, Нижегородской, Архангельской областях и в Пермском крае.

Расписание очных воркшопов и списки команд-участников «Экосистема Города»:

Нижний Новгород, 19–23 июля 2022

Проект: Реконструкция здания библиотеки им. Н.А. Добролюбова и прилегающей к ней территории

Кураторы: Петр Толпин (руководитель отдела развития и спецпроектов Объединения «Манеж», CEO архитектурного бюро DD:A|D), Сергей Станкевич (основатель архитектурного бюро Stankevich.design, помощник губернатора Псковской области по территориальному развитию) и Юрий Ермаков (доцент кафедры основы архитектурного проектирования МАРХИ).

Команда: Говорун Василий, Шилов Никита, Садчикова Юлия, Ефимычева Валерия, Мурик Екатерина, Крыласова Екатерина, Королев Виктор, Чернова Мария, Кузина Мария, Бойко Дарья.

Липецк, 25 – 29 июля 2022

Проект: Реновация Липецкой областной универсальной научной библиотеки и благоустройство прилегающей территории.

Кураторы: Ксения Раковская (выпускница МАРХИ и Aalto School, основатель мастерской Rakovskaya.Suliman architects, сооснователь инициативной группы МАРХИ «Точка зрения») и Юлия Лисенкова (член Союза Московских Архитекторов, доцент кафедры Основ архитектурного проектирования МАРХИ).

Команда: Смирнов Илья, Маляренко Ангелина, Станчина Виктория, Знаменщикова Анна, Аметов Даниил, Кропачева Софья, Кукушкин Всеволод, Леготкина Алёна, Изох Дмитрий, Калайкова Ольга.

Пермь, 13 – 17 сентября 2022

Проект: Спортивный комплекс «Комета».

Кураторы: Егор Глебов (лектор модуля Цифровая Культура (Digital Culture), магистратура МАРШ, куратор курсов «BIM для Архитектора» и «BIM для Девелопера» МАРХИ) и Павел Мельник (член президиума Союза архитекторов России, основатель бюро MART Architects).

Команда: Мизгирева Ирина, Лачихина Алина, Казанцева Алина, Аликина Лада, Аленин Илья, Милашевская Анна, Волкова Екатерина, Зыкова Меланья, Абдуллаев Алишер, Башкирцева Олеся.

Тула, 20 – 24 сентября 2022

Проект: Тульский областной центр молодежи.

Кураторы: Олег Шапиро (сооснователь архитектурного бюро WOWHAUS, советник МАРШ) и Дарья Можаева (архитектор архитектурного бюро WOWHAUS).

Команда: Демидова Ксения, Люкова Антонина, Ендовицкая Анастасия, Куликова Екатерина, Родионычева Марина, Антониади Елизавета, Московский Алексей, Белова Дарья, Александрова Полина, Афанасьева Саина.

Архангельск, 03 – 07 октября 2022

Проект: Благоустройство территории около Дома Молодежи Архангельской области.

Кураторы: Екатерины Гольдберг (партнер архитектурной студии Orchestra Design, основанной совместно с Эдуардом Моро) и Виктории Молокиной (архитектор архитектурной студии Orchestra Design).

Команда: Анищенко Анастасия, Богачкина Ирина, Михайлова Елизавета, Ефимов Алексей, Суханинская Дарья, Мурашова Наталья, Назаров Иван, Загидуллина Регина, Акшова Диляра, Шукан Анастасия.

«Начинается самый интересный и увлекательный этап конкурса «Экосистема Города»: отобраны лучшие участники для работы над реальными проектами. Настало время применить полученные во время образовательного курса знания, проявить себя и получить уникальный опыт. Под руководством кураторов команды проведут предпроектный анализ объектов, сформулируют задачи и скорректируют техническое задание на проектирование. Для финализации задач будут организованы онлайн-встречи со студентами, кураторами и представителями региона. После этого кураторы определят основной вектор работы над проектом и проведут выездной воркшоп, который станет кульминационной точкой работы над проектами», — рассказала руководитель Роскультцентра и директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

«Отборочный этап проекта показал, что в России есть множество талантливых молодых специалистов, у которых сформирован запрос на получение новых знаний, обмен опытом и укрепление профессиональных компетенций. Мы надеемся, что работа в рамках очного этапа будет продуктивной, а результатом воркшопов под началом ведущих специалистов индустрии станет появление новых имен в регионах России — блестящей генерации архитекторов и урбанистов, которые будут заниматься развитием городской среды на местах», — СЕО компании «Культура потребления» Дария Женихова.

«Позади комплексный образовательный онлайн-курс, выполнено домашнее задание, определены участники следующего этапа. Команды готовы к старту. Проект “Экосистема Города” — это не просто архитектурный воркшоп. Мы даем фундаментальную базу, 26 лекций и затем — очный практический модуль с ведущими архитекторами. Настало время применить все полученные знания на практике, чтобы лучшие проекты воплотились в жизнь. Желаем всем удачи!» — поделилась руководитель проекта «Экосистема Города», начальник управления развития креативных индустрий в регионах Роскультцентра Ольга Шубникова.

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