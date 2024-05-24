РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUДок-реалити с участниками программы Академии

Док-реалити с участниками программы Академии

editor
By editor
30
меганом

«Меганом» презентовали в онлайн-кинотеатре Okko Док-реалити «Актуальное искусство» режиссера Ильи Верина презентовали 24 мая на платформе Okko. Проект, героями которого стали частники и очевидцы СВО, был создан в рамках программы «Учимся создавать вместе» в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи).

«Мы хотели, чтобы каждый участник программы внес свой вклад, будь то специально написанная музыка, картина или сделанное фото. Все вместе мы сделали классный продукт, который поможет людям, не находившимся здесь, на «Тавриде», проникнуться темой, мыслями людей, вернувшихся из зоны СВО», — Илья Верин, автор, режиссер, продюсер фильма «Актуальное искусство», генеральный директор ООО «СКРИН СТОРИ».

В рамках проекта служения «Твой Герой» программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) была проведена образовательная программа «Учимся создавать вместе» по повышению творческих компетенций участников специальной военной операции. Она была разработана для военных, вернувшихся из зоны СВО, и ориентирована на развитие и актуализацию профессиональных навыков в сфере творческих индустрий. Программа включила в себя обучение по 5 направлениям: дизайн, литература, изобразительное искусство, музыка и кино. Ее участниками стали графические дизайнеры, поэты, писатели, художники, фотографы, музыканты, авторы-исполнители, кинематографисты, операторы и журналисты. В сопровождении экспертов они познакомились с траекториями профессиональной реализации в творческих индустриях, погрузились в современную дизайн-повестку и киноязык, узнали принципы создания музыкальных и литературных произведений, а также получили практические навыки по созданию арт-объектов и расширили возможности продвижения продуктов творчества в культурно-просветительских пространствах и проектах.

Предыдущая статья
72% россиян назвали просмотр фильмов и сериалов любимым занятием в отпуске
Следующая статья
Ольга Галактионова приняла участие в сессии «Музей — музею. Что мешает обмену экспонатами?» на «Интермузее»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru