Док-реалити с участниками программы Академии

«Меганом» презентовали в онлайн-кинотеатре Okko Док-реалити «Актуальное искусство» режиссера Ильи Верина презентовали 24 мая на платформе Okko. Проект, героями которого стали частники и очевидцы СВО, был создан в рамках программы «Учимся создавать вместе» в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи).

«Мы хотели, чтобы каждый участник программы внес свой вклад, будь то специально написанная музыка, картина или сделанное фото. Все вместе мы сделали классный продукт, который поможет людям, не находившимся здесь, на «Тавриде», проникнуться темой, мыслями людей, вернувшихся из зоны СВО», — Илья Верин, автор, режиссер, продюсер фильма «Актуальное искусство», генеральный директор ООО «СКРИН СТОРИ».

В рамках проекта служения «Твой Герой» программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) была проведена образовательная программа «Учимся создавать вместе» по повышению творческих компетенций участников специальной военной операции. Она была разработана для военных, вернувшихся из зоны СВО, и ориентирована на развитие и актуализацию профессиональных навыков в сфере творческих индустрий. Программа включила в себя обучение по 5 направлениям: дизайн, литература, изобразительное искусство, музыка и кино. Ее участниками стали графические дизайнеры, поэты, писатели, художники, фотографы, музыканты, авторы-исполнители, кинематографисты, операторы и журналисты. В сопровождении экспертов они познакомились с траекториями профессиональной реализации в творческих индустриях, погрузились в современную дизайн-повестку и киноязык, узнали принципы создания музыкальных и литературных произведений, а также получили практические навыки по созданию арт-объектов и расширили возможности продвижения продуктов творчества в культурно-просветительских пространствах и проектах.