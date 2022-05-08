a-s-t-r-a gallery: Выставка Екатерины Зорькой «И ответил ей: где сокровище ваше, там и сердце ваше будет»

a-s-t-r-a gallery в рамках pop-up проекта в Cube.Moscow представляет персональную выставку художницы Екатерины Зорькой «И ответил ей: где сокровище ваше, там и сердце ваше будет».

Названием для выставки послужила строчка из Евангелия от Матфея (6: 21-21), которая дает ответ на вопрошание вне времени, заложенное в заглавной работе Екатерины «Расскажи мне, как жить?».

Вслед за Урсулой Ле Гуин, сформулировавшей новую теорию художественной литературы как сумки, и тем, что Элизабет Фишер называла сумочной теорией эволюции человека, Екатерина предлагает новый художественный язык, сутью которого становится собирание воедино (словно бусин и ритуальных фигурок) фрагментов увиденных и прожитых культур, традиций и обрядов, и объединение их для создания нового собственного мифа.

Будучи дочерью потомственных дипломатов, художница провела большую часть своей жизни в путешествиях, погружаясь в различные культуры и традиции. Училась в Сирии, Европе, США. В Москве получила академическое образование. Долгое время жила в Африке (Мавритания, Сенегал), а детство преимущественно провела на Ближнем Востоке (Палестина, Израиль). Длительная поездка последних лет по Западной Африке (Сенегал, Мавритания), которая привела к созданию представленной серии работ, оказала собирательное влияние на художественную практику и духовной путь художницы.

Обращаясь к теме Африки, Екатерина предлагает вернуться к первоосновам, к проматери, к земле, к временам мифа, к дологосному бытийствованию, чтобы нащупать новые основания для зашедшего в тупик мира. Неслучайно именно образ дикого леса Африки, населенного животными и причудливыми растениями, живущими в мире и согласии друг с другом, как образ колыбели человечества, рая невинности, царства затаенной мечты, становится для зрителя проводником в состояние единения не только с природой, но и самим собой.

Выставка завершит работу 20 мая.

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