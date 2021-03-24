Абсолютный бестселлер в Южной Корее – психологический триллер Со Миэ «Единственный ребенок»

В изда­тель­стве Inspiria выхо­дит абсо­лют­ный бест­сел­лер в Южной Корее – пси­хо­ло­ги­че­ский трил­лер Со Миэ «Един­ствен­ный ребе­нок». «Охот­ник за разу­мом» и «Мол­ча­ние ягнят» в атмо­сфе­ре совре­мен­но­го Сеула.

Убий­ца­ми рож­да­ют­ся – или становятся?

Начи­на­ю­щий кри­ми­наль­ный пси­хо­лог-про­фай­лер Ли Сон­гён в изум­ле­нии. С ней захо­тел пооб­щать­ся сам Ли Бён­до. Жут­кий серий­ный убий­ца, при­го­во­рен­ный к смерт­ной каз­ни. На допро­сах он мол­чал, как рыба, и не дал ни одно­го интер­вью – ни жур­на­ли­стам, ни пси­хо­ло­гам. И вот теперь сам про­яв­ля­ет ини­ци­а­ти­ву… При­чем жела­ет гово­рить толь­ко с Сонгён…

Тогда же в ее доме появ­ля­ет­ся 11-лет­няя Хаён – доч­ка мужа от пер­во­го бра­ка, о кото­рой тот нико­гда не рас­ска­зы­вал. При зага­доч­ных обсто­я­тель­ствах погиб­ли спер­ва мама девоч­ки, а потом и бабуш­ка с дедуш­кой. Сон­гён пыта­ет­ся окру­жить бед­няж­ку теп­ло­той и забо­той, но та ведет себя очень стран­но. Но глав­ное – это ее гла­за. Буд­то сам пси­хо­пат Ли Бён­до при­сталь­но смот­рит из-под длин­ных дет­ских ресничек…

Этот трил­лер – прон­зи­тель­ная пси­хо­ло­ги­че­ская дра­ма, где невин­ный ребе­нок подав­ля­ет­ся жесто­ко­стью и без­раз­ли­чи­ем взрос­лых и пре­вра­ща­ет­ся в чудо­ви­ще. Напи­са­но с такой досто­вер­ной изоб­ре­та­тель­но­стью, что в кон­це кон­цов чита­тель теря­ет дар речи.

«Со Миэ с холод­ной точ­но­стью созда­ет леде­ня­щий душу про­филь серий­но­го убий­цы ново­го поко­ле­ния». – Kirkus

«Мощ­ное попол­не­ние в рас­ту­щем спис­ке южно­ко­рей­ской ост­ро­сю­жет­ной лите­ра­ту­ры». — Los Angeles Times

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