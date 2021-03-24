В издательстве Inspiria выходит абсолютный бестселлер в Южной Корее – психологический триллер Со Миэ «Единственный ребенок». «Охотник за разумом» и «Молчание ягнят» в атмосфере современного Сеула.
Убийцами рождаются – или становятся?
Начинающий криминальный психолог-профайлер Ли Сонгён в изумлении. С ней захотел пообщаться сам Ли Бёндо. Жуткий серийный убийца, приговоренный к смертной казни. На допросах он молчал, как рыба, и не дал ни одного интервью – ни журналистам, ни психологам. И вот теперь сам проявляет инициативу… Причем желает говорить только с Сонгён…
Тогда же в ее доме появляется 11-летняя Хаён – дочка мужа от первого брака, о которой тот никогда не рассказывал. При загадочных обстоятельствах погибли сперва мама девочки, а потом и бабушка с дедушкой. Сонгён пытается окружить бедняжку теплотой и заботой, но та ведет себя очень странно. Но главное – это ее глаза. Будто сам психопат Ли Бёндо пристально смотрит из-под длинных детских ресничек…
Этот триллер – пронзительная психологическая драма, где невинный ребенок подавляется жестокостью и безразличием взрослых и превращается в чудовище. Написано с такой достоверной изобретательностью, что в конце концов читатель теряет дар речи.
«Со Миэ с холодной точностью создает леденящий душу профиль серийного убийцы нового поколения». – Kirkus
«Мощное пополнение в растущем списке южнокорейской остросюжетной литературы». — Los Angeles TimesОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.