Адаптируемся к переменам

Популярная певица Полина Герц «GERZ», солистка группы «Ассорти», еще в декабре 2021 года зарегистрировалась в новой соцсети Yappy. Девушка даже подумать не могла что эта сеть станет так актуальна сейчас.

«Реальность такова, что в Tik Tok выложить контент и провести прямой эфир невозможно. Инстаграмм в связи с последними заявлениями так же может стать недоступен. Хорошо что у нас есть аналоги ТikTok и Instagram».

Подписывайтесь на GERZ в соцсети Yappy.

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