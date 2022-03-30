Адаптируемся к переменам

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Популярная певица Полина Герц «GERZ», солистка группы «Ассорти», еще в декабре 2021 года зарегистрировалась в новой соцсети Yappy. Девушка даже подумать не могла что эта сеть станет так актуальна сейчас.

«Реальность такова, что в Tik Tok выложить контент и провести прямой эфир невозможно. Инстаграмм в связи с последними заявлениями так же может стать недоступен. Хорошо что у нас есть аналоги ТikTok и Instagram».

Подписывайтесь на GERZ в соцсети Yappy.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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