Аделина РАЙС: «Творческий человек не стоит на месте…»

Аделина Райс — российская певица, автор песен и стихов, педагог по вокалу в «Студии вокального мастерства Аделины Райс», продюсер. Мы задали Аделине несколько вопросов об одной из граней ее таланта — поэзии.

– Аделина, скажите, себя вы считаете более музыкантом или поэтом?

Безусловно, я считаю себя музыкантом в первую очередь, но это не говорит о том, что я несерьезно отношусь к поэзии. Я профессиональная певица и педагог по вокалу. Мой преподавательский стаж более двадцати лет, и я успела обучить многих певцов и актеров. Я горжусь своими выпускниками и очень люблю свою работу.

Творческий человек не стоит на месте, он развивается, находит новые способы самовыражения. Никто не знает, что будет дальше. Возможно, мой талант разовьется и я напишу много прекрасных стихотворений. Я не загадываю. Я живу сегодняшним днем.

– Расскажите, как рождаются ваши стихи? Текст приходит весь целиком или вы возвращаетесь к стихотворению, дорабатываете его?

– Мои стихи рождаются тогда, когда меня переполняет что-то изнутри. Стихотворение – это прекрасный способ выразить то, что я чувствую. Это может быть радость, горечь, беспокойство или восхищение. Написание стихотворения – прекрасный компромисс, когда не нужно кому-то писать или звонить, даже если очень хочется, не нужно отвлекать от дел близких своими разговорами. Сочинение – это искусство, где я создатель. Иногда во время сочинения мне кажется, что я рисую картину. Я очень люблю поэзию и считаю ее прекрасным видом искусства.

Стихи рождаются, в основном, молниеносно, но после написания я их дорабатываю фактически всегда. Многие из них написаны мной глубокой ночью. Я полуночница, очень люблю в тишине помечтать, подумать и, безусловно, писать. Пишу я много, но опубликовываю малую часть. Я считаю, что главное не в количестве.

– Что служит вашим вдохновением?

– Меня вдохновляют отношения с людьми, воспоминания. Я могу лечь на диван в три часа ночи, вспомнить какой-то яркий момент из моей жизни и написать стихотворение. Могу смотреть кино с любимым человеком и одновременно писать о том, как я счастлива этому моменту, либо вспомнить родителей, которых, к сожалению, давно нет. Но все стихотворения так или иначе о моих отношениях с окружающими меня людьми.

– Когда рождается произведение, вы сразу понимаете, будет это песня или останется в стихотворном варианте?

– В основном, во время написания песни я пишу текст одновременно с музыкой, но бывают и исключения. Так, песня «Эффект домино» изначально была стихотворением «Не было, нет и не будет». Оно вошло в поэтический альбом «Послевкусье лимонада». После написания стихотворения родилась музыка и я дописала текст, после чего песня стала называться «Эффект домино». Кстати, альбом я назвала именно «Эффект домино». Есть еще несколько моих стихотворений, на которые я позже написала музыку.

– Назовите ваших любимых поэтов.

– Мне очень нравится поэзия М. Лермонтова, М. Цветаевой, А. Ахматовой, Р. Рождественского, Э. Асадова. Но это, конечно, не полный список. Я люблю отдельные стихотворения Е. Есенина, Б. Ахмадулиной, Р. Казаковой, В. Брюсова.

– Входят ли стихотворения в программу ваших концертов? Насколько сложно читать свои стихотворения со сцены?

– Довольно часто я включаю свои стихотворения в концертную программу. Они придают встрече со зрителем особый оттенок. Я очень люблю читать свои стихотворения, мне это доставляет удовольствие и зрители реагируют тоже очень хорошо.

16 апреля 2022 года в клубе «Гнездо глухаря» пройдет мой сольный концерт «Между прошлым и будущим», в котором я так же исполню и некоторые свои стихотворения. Билеты уже в продаже.

– Какие ваши песни вам наиболее дороги: на свои стихи или чужие?

– Я не считаю нужным сравнивать песни на мои стихи и на стихи других авторов. Все песни, которые я пою, очень ценны для меня. Я исполняю песни на мои стихи, пишу музыку на стихи других поэтов, также исполняю шедевры зарубежной и отечественной эстрады.



– Пишите ли вы для других исполнителей?

– На данный момент я не пишу для других исполнителей, но, как я уже сказала, мы не стоим на месте. Всё возможно.

– Вы занимаетесь любимым делом — музыкой, сочинением и исполнением песен. Можете ли вы назвать себя счастливым человеком?

– Безусловно, я считаю большим счастьем заниматься любимым делом. За это я благодарна моим родителям. Вопреки всем трудностям они помогли мне получить образование, о котором я мечтала с детства. Но самое большое счастье для меня – это умение любить. Любовь никто не может отнять, она внутри.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.