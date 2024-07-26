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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Музее Мирового океана открылась выставка «Морской парад», приуроченная ко Дню Военно-Морского Флота

editor
By editor
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морской парад

«Морской парад» – это совместный проект музея-заповедника «Музей Мирового океана» и Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», который знакомит посетителей с историей и традициями морских парадов в России времен Петра Великого. Именно первому российскому императору принадлежит идея проводить ежегодные военно-морские праздники с парадами кораблей и орудийными салютами.

На выставке представлено более 40 графических листов из собрания Исаакиевского собора. Эти произведения иллюстрируют военные победы великого императора, боевые события XVIII, XIX веков, виды Петербурга и Кронштадта, знакомят с простыми и скромными героями – защитниками морских рубежей.

Выставку дополнили произведения из фондов Музея Мирового океана: графические работы Андрея Троня, которые представляют детально реконструируемые на холсте события, связанные с периодом правления Петра I, а также модели парусных судов, передающие зрителю дух далекой эпохи.

«Выставкой «Морской парад» наши музеи рассказывают об истории и традициях российского флота, основы которого заложил Петр Великий. Здесь, на берегах Балтики, накануне Дня Военно-Морского Флота России эта выставка звучит особенно актуально. Она иллюстрирует и события трехсотлетней давности, когда российский регулярный флот благодаря военному гению Петра и отваге русских воинов одержал значимую морскую победу в сражении при Гангуте. Сегодня особенно важно рассказывать о тех славных страницах военной истории нашей Родины и помнить, что армия и флот России – непобедимы», – сказал в приветственной речи генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.

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