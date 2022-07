Издательство «Азбука» выпускает новый детектив стендап-комика и писателя Бенджамина Стивенсона

В августе в издательстве «Азбука» выйдет третий детективный роман австралийского стендап-комика и писателя Бенджамина Стивенсона – «Каждый в нашей семье кого-нибудь да убил». Книга стала всемирным бестселлером: права на издание были проданы в 20 стран, а телеканал HBO работает над адаптацией книги для мини-сериала. Роман впервые публикуется на русском языке.

Каждый в нашей семье кого-нибудь да убил : роман / Бенджамин Стивенсон ; [пер. с англ. Е. Бутенко]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 416 с.

«На затерянном в горах лыжном курорте семья Каннингем собирается в полном составе, чтобы встретить вышедшего из тюрьмы Майкла, попавшего туда из-за показаний, которые дал его родной брат Эрнест. И когда в снегу находят тело убитого человека, подозрение, естественно, падает на Майкла. И Эрнест, чтобы избавиться от чувства вины, принимается за расследование… Однако по мере появления новых трупов его начинают терзать сомнения. А что, если кто-то другой из их преступной семейки решил вспомнить прошлое?»

Будучи любителем детективного жанра, автор «обратился к классическому детективу, потому что хотел создать нечто веселое». «… Я писал свой роман во время пандемии, когда вокруг царил хаос, и мне хотелось создать увлекательный сюжет, который будет любопытно распутывать», – рассказывает Бенджамин Стивенсон в одном из интервью.

«Каждый в нашей семье кого-нибудь да убил» — смешение классического детектива Агаты Кристи, приправленного черным юмором как в фильме «Достать ножи», и сюжетной динамикой, как в романах Ричарда Османа.

Перевод с английского Евгении Бутенко.

Если хотите почитать что-нибудь необычное, возьмите очень умную и увлекательную книгу «Каждый в нашей семье кого-нибудь да убил»… Это одна из самых ожидаемых книг года. Weekend Australian

Бенджамин Стивенсон – известный австралийский стендап-комик и писатель. Его первый роман Green light вошел в шорт-лист премии Неда Келли в номинации «Лучший дебют в жанре криминального романа». Вторая книга Бенджамина Стивенсона Either Side of Midnight попала в шорт-лист международной премии авторов триллеров как «Лучший оригинальный роман в мягкой обложке». У Бенджамина есть брат-близнец — Джеймс, вместе они выступают в музыкальном комедийном дуэте The Stevenson Experience.

