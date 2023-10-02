Александр Александрович Блок – русский поэт, драматург и публицист, классик русской литературы 20-го века. Блок родился 16 ноября 1880 года в Санкт-Петербурге. Его отец был профессором права в Варшавском университете, а мать была дочерью ректора Санкт-Петербургского университета.

Блок получил домашнее образование, а затем учился в гимназии. В 1898 году он поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, но через три года перешел на историко-филологический факультет. Во время учебы в университете Блок начал писать стихи и заниматься переводами.

В 1903 году Блок женился на Любови Менделеевой, дочери знаменитого химика Дмитрия Менделеева. У них было два сына, но брак был непростым, и в 1916 году они расстались.

Во время Первой мировой войны Блок служил в армии, но после революции 1917 года вернулся в Петроград и занялся литературной деятельностью. Он был одним из основателей и руководителей Союза поэтов, а также участвовал в работе издательств и журналов.

Александр Блок умер 7 августа 1921 года от воспаления сердечных клапанов.

Александр Блок является одним из самых известных и значимых русских поэтов XX века. Его произведения отличаются глубиной мысли и яркостью образов, а также часто содержат в себе цитаты, которые стали известными и узнаваемыми. Вот некоторые из них:

«Ночь, улица, фонарь, аптека» - одно из самых известных стихотворений Блока, в котором он описывает атмосферу Петербурга начала XX века. Цитата: «Ночь, улица, фонарь, аптека, / Бессмысленный и тусклый свет. / Живи еще хоть четверть века - / Все будет так. Исхода нет».

«В ресторане» - стихотворение, написанное в 1910 году, описывает сцену в ресторане, где герой встречает свою возлюбленную. Цитата: «Я сидел у окна в переполненном зале. / Где-то пели смычки о любви. / Я послал тебе чёрную розу в бокале / Золотого, как нёбо, аи.»

«На поле Куликовом» - цикл стихотворений, написанный в 1908 году и посвященный Куликовской битве. Цитата: «И вечный бой! Покой нам только снится / Сквозь кровь и пыль… / Летит, летит степная кобылица / И мнет ковыль…»

«Коршун» - стихотворение о птице, которая охотится за добычей.

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