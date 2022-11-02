Александр Буйнов и Алексей Глызин выбрали юных рок-звезд для школы талантов «Золотая нота»

Финальное прослушивание для бесплатного участия в проекте «Золотая Нота: трамплин для талантов» детской рок-школы Фонда поддержки одарённых детей и молодёжи Игоря Сандлера состоялось в Продюсерском центре Игоря Сандлера 28 октября 2022 года.

Прием заявок на участие в проекте проходил в сентябре и октябре. Затем в ходе прослушивания из 500 кандидатов жюри намерено отобрать 18 одаренных детей, которые получат возможность подготовиться к большой сцене за семь месяцев, пройдя мастер-классы от маститых представителей шоу-бизнеса. Молодые таланты будут воспитываться и как сольные артисты, и как участники музыкальных групп. По окончании курса их будет ждать продвижение в мире шоу-бизнеса.

Финальное прослушивание шло по пяти направлениям: вокал, гитара, бас гитара, барабаны и клавишные. Выступления юных музыкантов оценивало профессиональное жюри, состоящее из музыкантов, актеров, журналистов и преподавателей: Игоря Сандлера, Александра Буйнова, Алексея Глызина, Евгения Сафронова, Евгения Кобылянского, Марии Кац, Александра Бриля, Аделины Григорян, Сергея Маркина, Михаила Панфёрова, Ильи Легостаева, Алексея Гусева, Елены Максимовой, Антонио Нето и др.

— Мне очень хочется, чтобы в России музыкальная культура процветала во всех аспектах, — обозначил главную задачу проекта «Золотая Нота: трамплин для талантов» его организатор, продюсер Игорь Сандлер. — Русский генетический код очень сильный: именно Россия подарила миру Николая Римского-Корсакова, Михаила Глинку, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Альфреда Шнитке и многих других гениев. Это громадный пласт, который просто не может раствориться в небытии, но и ему надо помогать.

Больше всего кандидатов оказалось в отборочном туре для вокалистов. Юные певцы продемонстрировали широкий кругозор, исполнив произведения исполнителей разных стран и эпох, начиная от джазовых стандартов, AC/DC и Blondie и заканчивая песнями групп «Ария», «Алиса» и IOWA. Одни подыгрывали себе на гитаре и саксофоне, другие — демонстрировали умения держать удар и завладевать вниманием зрителей даже в форс-мажорных ситуациях (например, при технических неполадках).

Участники прослушивания для гитаристов выступали как сольно, так и в составе дуэтов и групп. Инструменталисты продемонстрировали навыки владения электрогитарой, акустической гитарой, классической гитарой и бас-гитарой. Звучали произведения Франческо де Милано, Джако Пасториуса, групп Europe, Nirvana, Offspring, «Король и шут», «Гражданская оборона», многих других композиторов и исполнителей. Несколько участников исполнили собственные авторские композиции.

— Самое главное, что хочется отметить — профессиональное отношение к конкурсу со стороны организаторов, — поделился своими впечатлениями от прослушивания член жюри, продюсер Евгений Кобылянский. — Очень грамотно составлен рубрикатор анкеты, по которой мы оцениваем участников. Здесь я увидел не общие слова, а очень правильно распределенные категории: постановка дыхания, умение подбирать репертуар и другие современные требования к артистам. К сожалению, приходится признать, что современного русскоязычного музыкального материала столь мало, что его даже не хватает для конкурсантов. Русский рок как явление не сформировался, а современные музыкальные течения в России вообще открывают полную беспомощность в плане профессионального роста. Поэтому, помимо того, что мы стараемся выявлять талантливых ребят и девчат, я отмечаю, что проект Игоря Сандлера открывает и актуальные проблемы нашей музыкальной индустрии, которую даже сложно так назвать. Я внимательно все отсматриваю и отслушиваю, и уже сейчас вижу, что есть молодые люди, на которых в будущем можно будет опираться, что-то с ними создавать. По большей части это способные дети, открытые к разного рода коллаборациям, импровизациям. Они активные и общительные. Это хорошо, потому что мы потихоньку отходим от копирования прежних западных стандартов. Может быть, эти дети еще не все могут сформулировать, но они уже стараются искать собственный подход к творчеству.

Высокий класс на прослушивании продемонстрировали барабанщики и барабанщицы. Достойный уровень показали даже те, кто начал осваивать инструмент не так давно. Участники этого тура выбирали произведения Deep Purple, System of a Down, Prodigy и др.

Завершился отборочный тур прослушиванием клавишников. Участники этого марафона выбирали преимущественно классические произведения. Звучали этюды Иоганнеса Брамса, Эдварда Грига, песня «Смуглянка» на музыку Анатолия Новикова, а также авторские импровизации.

— Сегодня мы увидели будущее России, — поделился впечатлениями от прослушивания Игорь Сандлер. — Это реально та культура, которую необходимо показывать на всех медиаресурсах и телеканалах. Мы познакомились с детишками, которые хотят играть не простую, а сложную, серьезную, фундаментальную музыку, причем в ее самых современных направлениях. Это и джаз-рок, и прогрессив, и блюз, и хард, и фанк, и альтернатива, и инди, и многие другие жанры, во всей красе демонстрирующие многополярность такого потрясающего явления как рок-музыка. Все это должно звучать в России куда чаще, чем оно звучит сейчас. Наша страна очень многое теряет из-за того, что исполнители сфокусировались на трех аккордах. Я не против русского рока, он должен быть, но должны звучать и другие направления. Я ратую за сильный многожанровый музыкальный материал, а не только за тексты. Пусть Россия радует не только россиян, но и весь мир своими потрясающими детьми и их талантами!

Имена 18 обладателей бюджетных мест в проекте «Золотая Нота: трамплин для талантов» будут объявлены в первых числах ноября, когда будут прослушаны все участники.

— Как и в любом такого рода проекте, у нас есть бюджетные и небюждетные места, — рассказал Игорь Сандлер. — Те, кто не пройдут на бесплатные места, но пожелают учиться, приглашаются на платное обучение. Безусловно, и с теми, и с другими будут заниматься лучшие педагоги — и индивидуально, и с ансамблями. Наша задача — популяризировать рок-культуру как музыкальную вселенную.

Проект «Золотая нота: трамплин для талантов» реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Дополнительная информация — на официальном сайте проекта

Фото Василий Бережной

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