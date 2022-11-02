Маяковский, Ленин, Луначарский, Блок и Крупская в новом медиапроекте «Жизнь»

Новый исторический медиапроект рассказывает о главных культурных событиях 20-х годов прошлого века так, как если бы в то время существовал интернет. Сообщество представляет собой диджитал-вестник событий 20-х годов прошлого века, как если бы в те времена уже существовали соцсети. Позитивный проект, в котором основной акцент приходится на общественную жизнь, культурные события и технологические достижения того времени.

Контентная составляющая проекта состоит из 400 постов (120 видео-постов, 160 статик-постов. 120 текстовых постов), представленных в следующих рубриках: «Время возможностей», «Время новых идей, концепций», «Время новых технологий», «Время великих людей», «Время исторических событий», «Время ярких общественных инициатив», «Атмосфера».

Особое внимание в рамках проектах уделяется самым заметным представителям русского авангарда: Родченко, Малевич, Лисицкий и другие. В ленте новостей присутствуют и работы этих художников, и рассказ об их творчестве.

Контент также имеет различное цветовое оформление и сезонность в зависимости от освещаемого временного исторического периода. Так, 1918-1920 годы представлены в весенних желтых тонах, 1921-1930 – летняя зелень, 1924 и 1925 осень с оттенками красного и 1926-1930 – зима с фиолетовым отливом.

Лицами проекта стали такие выдающиеся личности той эпохи, как Маяковский и Лиля Брик, Ленин и Луначарский, Есенин и Блок. В формате коротких видео-историй, они познакомят пользователей ВКонтакте с событиями той эпохи.

В реализации медиа-проекта «Жизнь» приняли участие актриса Лукерья Ильяшенко, актер Владимир Канухин, кинокритик Дмитрий Пучков (Гоблин), радиоведущий Святослав Савченко, художник Николай Рындин.

Основной акцент публикуемого контента сделан на общественной жизни, культурных событиях и технологических достижениях того времени. Это было удивительное десятилетие, в которое вместились сотни идей, открытий, находок актуальных до сегодняшнего дня. Одним из проводников в прошлое стал «стартапер» 20-х, который ищет себя в вихре новой реальности. С его помощью читатель узнает о том, как вели бизнес, развивали технологии, да и попросту жили люди на заре становления новой государственности.

Проект создается при поддержке Института развития интернета АНО «ИРИ» продюсерской компанией WMG. «Мы видим в медиапроекте Жизнь отличную возможность поговорить с молодым поколением на значимые исторические темы, привлечь внимание к явлениям и событиям нашего прошлого. Мы нашли современный актуальный язык для популяризации российской истории», — заявил Генеральный продюсер компании WMG — суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Микулич.

Проследить за персонажами и их историями можно по ссылке https://vk.com/mediazhizn .

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